Hamarosan a Dubaji Operába érkezik a Bohémélet és A hattyúk tava is

A Dubaji Opera 2025/26-os évadát Puccini Bohémélet című operájának előadásával nyitják a Magyar Állami Operaház produkciójában. Nádasdy Kálmán csaknem kilencvenéves rendezése Oláh Gusztáv és Márk Tivadar díszleteivel és jelmezeivel szeptember 18-án, 19-én és 20-án lesz látható.

A Dubaji Opera épülete. Fotó: Opera Dubai

A Dubaji Operában vendégszerepel a Magyar Állami Operaház

A főbb szerepeket kettős szereposztásban Horváth István, az évad kamaraénekese és Pataki Adorján (Rodolfo), Sáfár Orsolya és Létay Kiss Gabriella (Mimi), valamint Celeng Mária és az operastúdiós Fenyvesi Gabriella Rea (Musetta) éneklik, Azat Malik, Palerdi András, Szegedi Csaba és két kisebb szerepben a Kossuth-díjas Gulyás Dénes partnereként. Az Opera együtteseit Dénes István, a dalszínház Liszt-díjas örökös tagja dirigálja.

Az opera-előadásokat követően a Magyar Állami Operaház Zenekara Beethoven műveiből ad szimfonikus hangversenyt szeptember 21-én Dénes István vezényletével. A műsoron a zeneszerző 5. szimfóniája és 5. zongoraversenye szerepel, az est szólistája Anna Csibuleva.

Szeptember 25. és 28. között a Magyar Állami Operaház balettegyüttese, a Magyar Nemzeti Balett A hattyúk tava című klasszikussal tér vissza a Dubaji Opera színpadára.