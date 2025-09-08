meghaltzenészrock and roll

Elhunyt Rick Davies

Az angol zenész, énekes és dalszerző 81 éves volt. Rick Davies a Supertramp rockegyüttes társalapítójaként, énekeseként és billentyűseként vált ismerté.

Magyar Nemzet
2025. 09. 08. 7:36
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Rick Davies, a Supertramp brit rockegyüttes társalapítója szombaton hunyt el Long Island-i otthonában. 81 éves volt – írja a Foxnews.com.

Rick Davies
Rick Davies

A Supertramp zenekar honlapján közzétett nyilatkozatában megerősítette, hogy Davies rákban halt meg, miután évekig küzdött a myeloma multiplex (más nevén a plazmasejtes mielóma) ellen.

Az énekes és dalszerző arról volt ismert, hogy összetartotta a zenekart, miután Roger Hodgson 1983-ban egy zenekari vita után kilépet a bandából.

Rick 1944-ben született az angliai Swindonban. Zene iránti szeretete gyerekkorában kezdődött, amikor Gene Krupa Drummin’ Man című albumát hallgatta, és ez egy egész életre szóló szenvedélyévé vált a jazz, a blues és a rock’n’roll iránt

– írta a zenekar egy online közzétett üzenetben.

Társszerzőként, Roger Hodgsonnal együtt, ő volt a Supertramp legikonikusabb dalainak énekese és zongoristája, aki kitörölhetetlen nyomot hagyott a rockzene történetében.

Davies írta és énekelte a zenekar számos slágere mellett a Goodbye Stranger és a Bloody Well Right című dalokat.

A Supertramp 1969-ben alakult Richard Palmer gitárossal és Robert Millar dobossal. Az 1974-ben megjelent Crime of the Century című albumuk volt az első, amely kereskedelmi sikert aratott. A zenekar hatodik albuma, a Breakfast in America négyszeres platina lett, és két Grammy-díjat hozott a zenekarnak.

A színpadon kívül Rick melegszívűségéről, rugalmasságáról és feleségéhez, Sue-hoz való odaadásáról volt ismert, akivel több mint öt évtizedet töltött együtt. Miután súlyos egészségügyi problémákkal küzdött, amelyek miatt nem tudta folytatni a turnézást a Supertramp zenekarral, élvezte, hogy szülővárosában élő barátaival, a Ricky and the Rockets zenekarral léphetett fel

– zárta emlékező sorait a zenekar. 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Nyári Gábor
idezojelekKásler Miklós

A tudós, aki megválasztotta a sorsát – búcsú Kásler Miklóstól

Nyári Gábor avatarja

A világ szegényebb lett egy olyan személyiséggel, aki életét orvosként, főigazgatóként, miniszterként a nemzet szolgálatába állította.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu