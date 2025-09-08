Elhunyt Rick Davies

Az énekes és dalszerző arról volt ismert, hogy összetartotta a zenekart, miután Roger Hodgson 1983-ban egy zenekari vita után kilépet a bandából.
Rick 1944-ben született az angliai Swindonban. Zene iránti szeretete gyerekkorában kezdődött, amikor Gene Krupa Drummin’ Man című albumát hallgatta, és ez egy egész életre szóló szenvedélyévé vált a jazz, a blues és a rock’n’roll iránt
Társszerzőként, Roger Hodgsonnal együtt, ő volt a Supertramp legikonikusabb dalainak énekese és zongoristája, aki kitörölhetetlen nyomot hagyott a rockzene történetében.
Davies írta és énekelte a zenekar számos slágere mellett a Goodbye Stranger és a Bloody Well Right című dalokat.
A Supertramp 1969-ben alakult Richard Palmer gitárossal és Robert Millar dobossal. Az 1974-ben megjelent Crime of the Century című albumuk volt az első, amely kereskedelmi sikert aratott. A zenekar hatodik albuma, a Breakfast in America négyszeres platina lett, és két Grammy-díjat hozott a zenekarnak.
A színpadon kívül Rick melegszívűségéről, rugalmasságáról és feleségéhez, Sue-hoz való odaadásáról volt ismert, akivel több mint öt évtizedet töltött együtt. Miután súlyos egészségügyi problémákkal küzdött, amelyek miatt nem tudta folytatni a turnézást a Supertramp zenekarral, élvezte, hogy szülővárosában élő barátaival, a Ricky and the Rockets zenekarral léphetett fel
