Bár a székelyeket csúfolják hazátlannak a románok, mégis a budapesti magyar küzd a szülőföld élményért

Falusi Mártont pusztán költőként aposztrofálja az internetes kereső, ő azonban több ennél, ahogy ez a pár napja megjelent kötetének bemutatóján is kiderült. A budapesti születésű irodalomtörténész saját honlapját böngészve feltárul gazdag írói munkássága: a verseken kívül írt már esszéket, kritikákat, hangjátékot és drámát is. Jelen könyve is bizonyíték arra, hogy tevékenységében elmozdulni látszik a prózai kötetek felé.

Falusi Márton új könyvének boríja (Forrás: Hitel Kiadó)

Azonban a publikáláson kívül gazdag tudományos tevékenységet is folytat, a Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézetének tudományos főmunkatársa és a Századvég Politikai Gondolkodás Kutatóintézet kutatója. Sőt, ő tölti be néhány éve a Magyar Művészet című folyóirat főszerkesztői pozícióját is. Hogy miért érdemes mindezt tudnunk róla?

Mert A kikényszerített álom gyakran átvitt értelemben, de főleg róla szól. A saját és Tamási Áron életeseményei keverednek formabontó prózájában, és nem mindig lehet tudni, hogy amit éppen olvasunk már álom vagy még a valóság, emlékek elevenednek meg és látomások sejlenek fel hol az erdélyi, hol az amerikai tájban.

Falusi Márton új könyvének célja nem a szórakoztatás

Az esszéregény kiváló műfaji választás egy olyan ember számára, aki sokat tépelődik, gyakran elemez és töredékekből rakja ki a korántse végleges egészet. A tipródó embertípus élete nem könnyű, de gondolatokkal teli, amelyek sok esetben mások életét, munkásságát tanulmányozva kerülnek felszínre. Ebben a kötetben Falusi Márton tulajdonképpen a saját életével kapcsolatban tesz fel kérdéseket, miközben Tamási Áronét boncolgatja.

A könyvbemutatón elárulta, hogy úgy véli, a XXI. századi embernek – főleg ha nagyvárosban, így Budapesten született – meg kell küzdenie az Isten, a szülőföld és a család élményéért is. Mint írja a kötet egyik oldalán:

Hajótörött nemzedékemről kellene írnunk, amelyik kétségbeesetten, levegőért kapkodva próbál visszaevickélni a hazájához.

A kötet – ugyan erre nem számított – központi témája lett az ő hithez és Istenhez való viszonya. Ahogy Tamási haza és otthon fogalma is, ami nagyon különbözik az övétől, de viszonyítási alapnak kiváló számára. A szerző a Tamási Áron Közhasznú Alapítvány kuratóriumának tagjaként gyakori vendég Farkaslakán, bár ő nem vendégként, hanem utazóként tekint magára.