Meghalt a Farkasokkal táncoló sztárja

Greene vasárnap délután hunyt el egy torontói kórházban – erősítette meg ügynöke hétfő reggel.

A Farkasokkal táncolóban nyújtott alakításáért Oscar-díjra is jelölték Graham Greene-t (Forrás: dreamcatcherbios.com)

A halál okát nem hozták nyilvánosságra, de ismert, hogy az utóbbi időben egészségi állapota romlott.

Pályafutása közel öt évtizedet ölelt fel, és magában foglalta a hollywoodi kasszasikereket, televíziós sorozatokat és színpadi szerepeket is.

Legemlékezetesebb alakítása a Farkasokkal táncoló Kicking Bird nevű karaktere volt, amiért 1991-ben Oscar-jelölést kapott a legjobb férfi mellékszereplő kategóriában.

Greene 1976-ban kezdte pályáját televíziós munkákkal, majd 1983-ban debütált a mozivásznon a Running Brave című drámában. Ezt követte az 1985-ös brit történelmi film, a Revolution, de az igazi áttörést a Farkasokkal táncoló hozta meg számára, amely hét Oscar-díjat nyert, köztük a legjobb filmnek járót. Bár a mellékszereplői díjat végül Joe Pesci kapta a Nagymenők című filmért, Greene alakítása meghatározó maradt karrierje szempontjából.

A kilencvenes években számos sikerfilmben szerepelt, köztük a Thunderheart, a Die Hard – Az élet mindig drága és a Halálsoron. Későbbi munkái között megtalálható a Snow Dogs, az Alkonyat – Újhold, a Wind River – Gyilkos nyomon, az Elit játszma, valamint olyan sorozatok, mint az American Gods és a Riverdale.

Ügynöke a halálhír bejelentésekor így emlékezett rá:

Graham, akit 2015-ben a Kanadai Rend tagjává avattak, nagy erkölcsi tartású ember volt, és hiányozni fog. Szerettük őt, és mindig emlékezni fogunk rá.

Az Oscar-jelölés mellett Greene 2000-ben Grammy-díjat nyert a Listen to the Storyteller című gyermekeknek szóló hangoskönyvért, továbbá elnyerte a Gemini-díjat, a Canadian Screen Awardot, és jelölték Independent Spirit Awardra is. 2021-ben csillagot kapott a Kanadai Hírességek Sétányán – írja a Mirror.

A színész halála előtt több új filmben is szerepet vállalt. Utolsó bemutatott munkája a Sweet Summer Pow Wow című kanadai romantikus dráma volt, amit Darrell Dennis rendezett, és 2025 elején került a mozikba.