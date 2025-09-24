A magyar nézők ezeket a filmeket imádták idén nyáron

A Mafab.hu népszerű közönségfilmekből összeállított listájára legalább 65 százalékos nézői értékeléssel és minimum százmillió forintos bevétellel lehetett felkerülni.

A listában előkelő helyen szerepel az Így neveld a sárkányodat című amerikai fantasyfilm. Forrás: Mafab.hu

1. F1 – A film

Az eredménynél a filmes szakemberek súlyozták a nézői értékeléseket, a szavazatszámot és a film bevételét. Ez alapján az idei nyár kedvence 81 százalékos értékeléssel és 911 millió forint bevétellel az F1 – A film volt, melyben Sonny (Brad Pitt) egy hatalmas karambol során megsérült és kiégett. Ma iszik és szerencsejátékozik. Egy F1-csapat főnöke, Ruben (Javier Bardem) mégis megkéri, térjen vissza a nagy versenyhez. Sonnynak rá kell jönnie, hogy a csapaton belül kell keresnie a fő ellenfelét.

2. Így neveld a sárkányodat

A második helyen 85 százalékos értékeléssel és 611 millió forint bevétellel az Így neveld a sárkányodat áll. A Dreamworks 2010-ben bemutatott azonos című animációjának élőszereplős remake-jében a vikingek vezére, Pléhpofa (Gerard Butler) fia, Hablaty (Mason Thames) összebarátkozik a rettegett Fogatlannal. Szokatlan szövetségük nyomán fény derül a sárkányok igazi természetére.

3. Rosszfiúk 2.

Dobogós a Rosszfiúk 2., mely 88 százalékos értékelést kapott és 338 milliót hozott. A DreamWorks Animation vígjátékának új, akciódús fejezetében a megváltozott Rosszfiúk (nagyon) igyekeznek, hogy jók legyenek, de ehelyett azon kapják magukat, hogy bele lettek rángatva egy nagyszabású, világ körüli rablássorozatba, melynek mesteri irányítói egy új bűnbanda, akikre senki sem számított: a Rosszcsajok.

4. Csupasz pisztoly

A negyedik legkedveltebb film Pamela Anderson és Liam Neeson főszereplésével a Csupasz pisztoly volt 73 százalékos értékeléssel és 282 millió forint bevétellel. Csak egy ember van, aki képes vezetni a Nagyon Különleges Ügyosztályt és megmenteni a világot: ifjabb Frank Drebin! A poénokat meg fogja keresni, meg fogja találni, meg fogja élni.

5. Fegyverek

Az ötödik a listán 74 százalékos tetszési indexszel és 135 millió forint bevétellel a Fegyverek című horror, melyben egy éjjel egy osztály minden tanulója ugyanabban a pillanatban örökre eltűnik.