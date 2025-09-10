platformintézményfilmpedagógusoktatás

Magyarországon is elindult a FilmED

A Nemzeti Filmintézet csatlakozott a FilmED nemzetközi projekthez, amelynek célja, hogy a filmkultúrát eljuttassa a fiatalokhoz az óvodás korosztálytól egészen a középiskolásokig. Ennek érdekében a részt vevő intézmények több mint húsz filmes oktatási módszertant dolgoztak ki, melyek beépíthetőek a pedagógiai gyakorlatba. Ennek egyik eszköze a Film-ED.eu interaktív weboldal, amely pedagógusoknak, kulturális és oktatási intézményeknek nyújt gyakorlati eszközöket és útmutatókat arra, hogyan alkalmazhatják a mozgóképet az oktatásban.

Magyar Nemzet
2025. 09. 10. 20:05
A FilmEd projektben résztvevő intézmények több mint húsz filmes oktatási módszertant dolgoztak ki Forrás: NFI
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A film sokkal több, mint egyszerű médium: inspirál, lenyűgöz, megmozgat és segít megérteni a világot. A FilmED nemzetközi projekt célja, hogy a filmoktatást eljuttassa a fiatal közönséghez az óvodás korosztálytól egészen a középiskolásokig, több ezer diák megszólításával Közép- és Kelet-Európában, elősegítve a filmoktatás széleskörű felhasználását, növelve az európai film jelentőségét, gazdag filmörökségünket továbbadva a jövő filmfogyasztóinak.

FilmED
Elindult a FilmED nemzetközi projekt. Fotó: NFI

A FilmED útmutatókat ad a pedagógusoknak

A projekt kulturális és oktatási szervezetekkel, fesztiválokkal, mozikkal és filmes intézményekkel működik együtt, arra ösztönözve őket, hogy osszák meg ismereteiket a pedagógusokkal a filmkultúráról, a filmkészítés történetéről és a filmes technikákról egy közös platformon.

A Kreatív Európa támogatásával megvalósuló FilmED programban a Nemzeti Filmintézet Filmarchívum mellett részt vesz még a német Goethe-Institut, a cseh Krutón z.s., a lengyel Andrzej Wajda Center for Film Culture, az észak-macedón Cinematheque of North Macedonia, valamint a szlovák Kino Úsmev.

Az együttműködő intézmények oktatási programokat dolgoztak ki, melynek részeként beépítik a filmoktatást a pedagógiai gyakorlatba. E célból készült el az interaktív weboldal is, ahol oktatókat képeznek, gyakorlati útmutatást és módszertani támogatást nyújtva számukra. A platformon elérhetők gyakorlati modulok a filmoktatás különböző környezetben való alkalmazásához, használatra kész óra- és foglalkozástervek különböző korosztályoknak és témák szerint, áttekintés a filmoktatás helyzetéről a részt vevő hat országban, lokalizált forrásanyagok és szakértői tanácsok, valamint szórakoztató filmkvízek a tudatos filmfogyasztás fejlesztéséhez.

A FilmED projekt kiemelt figyelmet fordít a hátrányos helyzetű közösségek bevonására is: együttműködik az őket segítő pedagógusokkal, és olyan filmeket ajánl, amelyek az ő problémáikat jelenítik meg, az ő hangjukat képviselik.

A Nemzeti Filmintézet Filmarchívum által 2020-ben indított oktatási programok célja, hogy a fiatalok számára elérhetővé tegye a magyar filmklasszikusokat. A Klassz program több mint 5700 köznevelési intézmény számára biztosít ingyenes hozzáférést klasszikus magyar filmekhez, jelenleg 300 alkotás érhető el a bővülő kínálatban. Az ingyenes tantermi vetítések lehetőséget biztosítanak arra, hogy a diákok a legkülönbözőbb tantárgyakhoz – reál és humán egyaránt – kapcsolódóan nyerjenek betekintést a magyar filmkincs világába.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelektömeg

Felelősséggel vállalt lét

Bayer Zsolt avatarja

Száz év telt el, Istenem, s hová jutottunk azóta…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.