Magyarországon is elindult a FilmED

A film sokkal több, mint egyszerű médium: inspirál, lenyűgöz, megmozgat és segít megérteni a világot. A FilmED nemzetközi projekt célja, hogy a filmoktatást eljuttassa a fiatal közönséghez az óvodás korosztálytól egészen a középiskolásokig, több ezer diák megszólításával Közép- és Kelet-Európában, elősegítve a filmoktatás széleskörű felhasználását, növelve az európai film jelentőségét, gazdag filmörökségünket továbbadva a jövő filmfogyasztóinak.

Elindult a FilmED nemzetközi projekt. Fotó: NFI

A FilmED útmutatókat ad a pedagógusoknak

A projekt kulturális és oktatási szervezetekkel, fesztiválokkal, mozikkal és filmes intézményekkel működik együtt, arra ösztönözve őket, hogy osszák meg ismereteiket a pedagógusokkal a filmkultúráról, a filmkészítés történetéről és a filmes technikákról egy közös platformon.

A Kreatív Európa támogatásával megvalósuló FilmED programban a Nemzeti Filmintézet Filmarchívum mellett részt vesz még a német Goethe-Institut, a cseh Krutón z.s., a lengyel Andrzej Wajda Center for Film Culture, az észak-macedón Cinematheque of North Macedonia, valamint a szlovák Kino Úsmev.

Az együttműködő intézmények oktatási programokat dolgoztak ki, melynek részeként beépítik a filmoktatást a pedagógiai gyakorlatba. E célból készült el az interaktív weboldal is, ahol oktatókat képeznek, gyakorlati útmutatást és módszertani támogatást nyújtva számukra. A platformon elérhetők gyakorlati modulok a filmoktatás különböző környezetben való alkalmazásához, használatra kész óra- és foglalkozástervek különböző korosztályoknak és témák szerint, áttekintés a filmoktatás helyzetéről a részt vevő hat országban, lokalizált forrásanyagok és szakértői tanácsok, valamint szórakoztató filmkvízek a tudatos filmfogyasztás fejlesztéséhez.