Rendkívüli

Orbán Viktor Donald Tusknak üzent

magyar egyházművészetGyőr-Moson SopronTony Curtis Nemzetközi Filmfesztivállaldokumentumfilm
magyar

Az elfeledett magyar, akinek képei az örökkévalósághoz szóltak

Gecsei Ádám és Varjú Krisztián Giotto jó utóda címmel készített dokumentumfilmet az elfeledett egyházművészről, Samodai Józsefről, akinek képeit sokan El Greco munkáihoz hasonlítják.

Dani Áron
2025. 09. 30. 16:00
A Giotto jó utódja című dokumentumfilm is megmérettette magát a Tony Curtis Nemzetközi Filmfesztiválon.
A Giotto jó utódja című dokumentumfilm is megmérettette magát a Tony Curtis Nemzetközi Filmfesztiválon. Forrás: Gecsei Ádám
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Samodai József neve aligha cseng ismerősen a szélesebb közönség előtt, pedig életműve harmincnál is több templomban él tovább Győr-Moson-Sopron vármegyében. Ezt a méltatlan feledést orvosolja most a Giotto jó utóda: bemutatja azt a festő-restaurátort, aki a Kádár-korszakban klerikálisnak bélyegezve háttérbe szorult, mégis megalkotta a magyar szakrális művészet egyik különleges fejezetét.

 

Giotto jó utóda

A dokumentumfilm rendezői, Gecsei Ádám és Varjú Krisztián érzékenyen rajzolják meg a művész portréját. Nemcsak a freskók és szekkók sorát láthatjuk, hanem megszólalnak a közeli tanítványok és családtagok is, akik egy egyszerű, mégis rendkívül tiszta lelkű ember alakját idézik fel. A film címét adó párhuzam Tóth Csaba Munkácsy-díjas festőművésztől származik, aki szerint Samodai hasonlóan közelített a valóság és a transzcendens ábrázolásához, mint Giotto. Mégis, freskóinak expresszív erejét látva sokszor inkább El Greco monumentális, égbe törő kompozíciói jutnak eszünkbe, amivel Samodai egyszerre kötötte a szakrális teret a helyi közösségek arcaihoz, s így adott új tartalmat a XX. századi magyar templomfestészetnek.

Abda – Szent József-templom

A Tony Curtis nemzetközi filmfesztiválon bemutatott alkotás ugyan nem egész negyven perc, mégis átfogó képet nyújt egy életútról, amelyben ott rejlik a XX. század második felének politikai légköre, a mellőzöttség emberi terhe, a kitartó művészi alázat és az Istenbe vetett hit ereje. A film sajnálatos módon emlékeztet rá, hogy a kulturális emlékezet mennyire szelektív: miközben Samodai alkotásai ma is ott élnek a templomfalakon, a nevét csak a helyiek ismerik igazán.

Samodai József hitét nemcsak élte, hanem képpé is formálta – freskói a szó szoros értelmében imádságok a falakon. A Giotto jó utóda nem csupán egy művész rehabilitációja, hanem figyelemfelhívás is: a Kádár-rendszer kirekesztettjei közül sokak életműve vár még felfedezésre.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekRómai Magyar Akadémia

Nézd má'! Még egy lebukott seggnyaló!

Bayer Zsolt avatarja

Eddig leveleket írogattál a fideszes kormánytagoknak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu