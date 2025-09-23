Rendkívüli

Nemzetközi vizsgálat indult az M1 riporterét ért kötcsei támadás ügyében

  • Magyar Nemzet
  • Kultúra
  • Az ukránok kegyetlen mészárlást hajtottak végre a lengyelek között, de a magyarok sok ártatlant megmentettek
világháborúukrajnaLengyelországkönyvrecenziónépirtásgenocídium

Az ukránok kegyetlen mészárlást hajtottak végre a lengyelek között, de a magyarok sok ártatlant megmentettek

Manipuláció és hazugságok sora övezi az ukránok által elkövetett dél-lengyeloszági népirtást, amely 1943-ban csúcsosodott ki. Johanna Urbanska és Máthé Áron új könyve, a Lenvirágok a véres mezőkön című kötet a segítő magyar honvédek történetén keresztül tárja elénk a felkavaró események láncolatát.

Kató Lenke
2025. 09. 23. 19:30
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Genocídium atroxinak nevezik a kimondhatatlan kegyetlenséggel elkövetett népirtást. Ebbe a kategóriába esnek 1939-től az ukrán ultranacionalisták, valamint az őket segítő ukrán parasztok által a Lengyel Köztársaság délkeleti végvidékének többnyire lengyelek ellen elkövetett tömeges, különös kegyetlenséggel végrehajtott gyilkosságai is. Az ukránok célja az volt, hogy írmagja se maradjon másnak rajtuk kívül e területen, így biztosítva annak megszerzését országuk számára. 

Lenvirágok a véres mezőkön
 

A halottak számát, a megölt zsidókkal, örményekkel, cigányokkal, oroszokkal és a lengyelekkel szimpatizáló ukránokkal együtt félmillióra becsülik. Azért lehet csak becsülni, mivel az ukrán hatóságok a mai napig nem engedélyezték a földi maradványok kihantolását. 

Nemrégiben megjelent egy könyv a Szülőföld könyvkiadó gondozásában, amely segítséget nyújt abban, hogy megismerhessük, mi történhetett ezekben a véres években Lengyelország e régiójában. A Lenvirágok a véres mezőkön két szerzője, Johanna Urbanska hungarológus, műfordító, a budapesti Lengyel Intézet korábbi igazgatója és Máthé Áron történész-szociológus, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága elnökhelyettese bemutatja azokat a forrásokat, amelyekből kiviláglik, milyen segítséget és menedéket nyújtottak a lengyel lakosságnak a helyszínen állomásozó magyar honvédek. És hogy miért lenvirágok? 

A genocídium atroxi legnagyobb vérengzését 1943 júliusában hajtották végre Volhíniában, lenvirágzás idején. Így vált a lenvirág a lengyelek szemében a több tízezer ember, főként nők, gyermekek és idősek kivégzésének jelképévé.

A szerzőpáros már a kötet elején leszögezi, nem az volt a céljuk, hogy bemutassák a világháború idejének teljes lengyel–magyar, illetve lengyel–ukrán viszonyrendszerét, valamint a népirtás és a volhíniai mészárlás minden konkrétumát. Könyvük középpontjában elsősorban az áll, hogy a magyar honvédek mikor és miként nyújtottak segítséget a vész elől menekülő lengyel emberek számára, ami vélhetően sok újdonsággal fog szolgálni a magyar közönség számára.

Napjainkban a genocídium atroxi utolsó élő szemtanúi és a meggyilkolt lengyelek leszármazottai egybehangzóan kiemelik a megbocsátás és a kibékülés fontosságát. Ez viszont csakis az igazságon alapulhat. 

Azonban az ukránok által elkövetett népirtást a mai napig rengeteg hazugság, manipuláció és elhallgatás övezi. Döbbenetes, hogy a nyolcvan évvel ezelőtt meggyilkolt emberek maradványai még mindig jelöletlen gödrökben nyugszanak. Sőt míg az áldozatoknak sírjuk sincs, gyilkosaiknak, a banderistáknak egyre több emlékművet állítanak a mai Ukrajnában. 

Virágzik a lengyeleket lemészárló „hősök” legendája. Azonban, ahogy a szerzők fogalmaznak:

Miközben az igazság az emlékezet nélkülözhetetlen alapját képezi, van annak még egy másik, nem kevésbé fontos dimenziója is, amely ezen könyv elsődleges célja. A hála.

A kötetnek kiváltképpen a lengyel szerzője, Johanna Urbanska érezte morális kötelezettségének, hogy a magyar honvédek dicső tetteinek bemutatásával lerója háláját.

Johanna Urbanska, Máthé Áron: Lenvirágok a véres mezőkön, Szülőföld Kiadó, 2025, 271 oldal, Ár: 3990 Ft

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekturkáló

Bokros ténykedései tényleg felejthetetlenek

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Az a baj ezzel a ki tudja, hová és merre haladó világgal, hogy minden majdnem olyan.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.