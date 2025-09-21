A magyar dráma napja ma ezt üzeni

Madách Imre nagy művét, Az ember tragédiáját sokáig előadhatatlannak tartották. Az ősbemutatón a mű több színét (például az űr- és a falanszter-jelenetet) a színházi technika korlátai miatt nem is tudták színpadra állítani. Ezeket csak későbbi előadásokban láthatta a közönség – bizonyítva, hogy a magyar dráma mindig képes újraértelmezni önmagát.

A Madách Projekt című előadást a magyar dráma napja alkalmából 2023-ban levetítették az M5 csatornán. Fotó: Eöri Szabó Zsolt

A magyar dráma napja egy élő ünnep

Madách Imre XIX. századi sorai, gondolati ma is ugyanolyan érvényes kérdéseket tesznek fel az emberi sorsról, a szabadságról, a hitről és a kétségeinkről, mint amikor először elhangzottak.

A magyar dráma napjához emlékezetes színházi események kötődnek, amelyek közül kiemelünk néhányat:

1984-ben Weöres Sándor A kétfejű fenevad című darabjáért elsőként kapta meg a Szép Ernő-díjat

1985-ben ezen a napon mutatták be az István, a király rockoperát a Nemzeti Színházban, ahol négy évad alatt több mint kétszáz alkalommal játszották

1990-ben a Magyar Televízió Székely János Caligula helytartója című drámáját közvetítette a szolnoki Szigligeti Színház előadásában. A bemutatót a történelmi-politikai korszakváltás kezdete tette emblematikussá

2002-ben a Bajor Gizi Színészmúzeum új állandó kiállítással fogadta látogatóit az átalakítás után. A tárlat rendkívül gazdag forrásanyaggal illusztrálva mutatta be a színházi előadás létrejöttének folyamatát az olvasópróbától a bemutatóig

2011-ben megjelent Az ember tragédiája – Egy előadás születése színről színre című könyv, amely által bepillanthattunk a Szegedi Szabadtéri Játékokon, Vidnyánszky Attila rendezésében bemutatott előadás létrejöttének legérdekesebb pillanataiba

2023-ban pedig a Madách Projekt részeként tizenegy ország színművészeti egyetemeinek több mint kétszáz hallgatója dolgozta fel Az ember tragédiája tizenöt színét az ötletgazda Vidnyánszky Attila rendezésében. A bemutatót szeptember 21-én levetítették az M5 kulturális csatornán

A magyar dráma napja tehát nem csupán egy irodalmi, színházi évforduló, hanem egy élő ünnep, amely azt üzeni, hogy legyünk büszkék a magyar drámairodalom értékeire, ugyanakkor a figyelmünket irányítsuk rá a jelen alkotóira is.

Idén a magyar dráma napján a közszolgálati csatornák a hazai és a határon túli magyar drámairodalom gazdag hagyományai előtt tisztelegnek.