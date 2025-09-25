Hogyan találkozik a művészet és a menedzsment?

Közleményük szerint az esemény kiemelt témája a művészet és a menedzsment találkozása. Mint írták, a program előadásokkal, workshopokkal és kerekasztal-beszélgetésekkel várja a színházi szakembereket, betekintést nyújtva a közönség- és közösségépítés, valamint a kulturális marketing legfrissebb trendjeibe.

Az esemény célja, hogy párbeszédet teremtsen a művészi alkotómunka és a menedzsmentszemlélet között, valamint inspiratív példákat mutasson be a színházak innovatív kommunikációs gyakorlatából.

A közlemény szerint a szakmai program mellett ezen a napon adják át a Színházat vegyenek! Marketing Díj 2025 elismeréseit, amelyekkel a színházak leginnovatívabb kommunikációs és közönségépítő megoldásait díjazzák. A díj célja, hogy elismerje a hazai színházak kiemelkedő marketingteljesítményeit, kreatív kampányait és közönségfejlesztési kezdeményezéseit. Emellett lehetőséget teremt arra, hogy a legjobb gyakorlatok szélesebb nyilvánosság előtt is megjelenjenek, és ösztönzést nyújtsanak a teljes szakma számára. A díjátadóra a konferencia zárásaként kerül sor, ahol öt kategóriában (legjobb offline marketing megoldás, legjobb online marketing megoldás, legjobb tartalomgyártási megoldás, legjobb évadkommunikációs kampány, legjobb előadáskampány) hirdetnek győzteseket. A díjra olyan projektekkel lehet nevezni, amelyek 2024. szeptember 1. és 2025. augusztus 31. között valósultak meg.

A szakmai zsűri tagjai: Malik Andrea, Rosznáky Emma, Csáky Attila, Mátrai Miklós és Sallai Gábor.

A nevezéseket szeptember 30-án éjfélig lehet beküldeni elektronikus úton, a [email protected] címre. A pályázat részletei és a nevezési feltételek a Magyar Teátrumi Társaság honlapján érhetők el.