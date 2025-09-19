Legmélyebb félelmeink elevenednek meg a színpadon, de a legyőzésükhöz kapunk mesterkulcsot

Sajtóeseményen mutatták be a Nemzeti Színház új évadának premierjeit. A teátrumban idén találkozhatunk az újraértelmezett és megzenésített Csongor és Tündével, egy Ionesco-abszurddal, Marx és Engels Tőkéjével, sőt Hobo és Berecz András is új esttel jelentkezik.

Szűcs Nelli és Vidnyánszky Attila a Nemzeti Színház évadbejelentőjén (Fotó: Polyak Attila)

Mindig nagy felelősséggel állunk hozzá az új évad kitalálásához, hiszen ezen falak között, a hagyományok életben tartása mellett, egy ízig-vérig kísérletező színházzal szeretnénk megörvendeztetni a közönséget

– árulta el a Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház vezérigazgatója. Majd hozzátette: a tavalyi év csoda volt, még soha nem volt ennyi nézője az intézménynek, ráadásul az előadások számát szinte megkétszerezték, 512-szer lépett fel a társulat.

Különleges csemegéket láthatunk a Nemzeti Színház új évadában

Rögtön október tizedikén érkezik Voltaire szarkasztikus regénye, a Candide színpadi változatának bemutatója, amely ezúttal az Avagy a radikális optimizmus alcímet kapta. A darab rendezője, Aleksandar Popovski elmondta, hogy az elmúlt évek szörnyű történései után ő az optimizmus felé fordult, és azt szeretné, ha a darab megnyitna egy ajtót, aminek a segítségével megtalálhatjuk az utat egy jobb jövőbe.

Újraértelmezett formában, zenés darabként lesz látható Vörösmarty Mihály kiemelkedő drámai alkotása, a Csongor és Tünde. Vidnyánszky rendezésében és Szarka Tamás zenéjére teljesen új koncepcióval, csodálatos dalokkal és rappelve láthatjuk ezt a nagy klasszikust, ráadásul ezúttal a darab központi eleme a szerelem lesz.

Tompa Gábor rendezésében az új évad egyik különleges csemegéjének ígérkezik Eugene Ionesco A király halódik című darabja. A főbb szerepeket Trill Zsolt, Szűcs Nelli és Nagy Mari játsszák. Mint megtudhattuk, a szerző négyéves korától félt a haláltól, és ebben a művében ezt a szorongását igyekszik feldolgozni, miközben maga a darab nemcsak róla, hanem magáról a teremtés koronájáról, az emberről szól.

Az eseményen jelen volt Viktor Rizsakov orosz származású rendező, aki A szívek királynője című darabot, illetve Ilja Bocsarnikovsz, aki Thornton Wilder A mi kis városunk című alkotását állítja színpadra. Rizsakov elmondta: nagyon szereti a magyar színházat és a magyarokat, éppen ezért egy olyan darabot szeretett volna színpadra vinni, ami segít túlélni ezt a mai őrült világot. A szívek királynője az éveken át tartó hűségről szól, illetve arról, hogyan találjuk meg ismét önmagunkat, amikor már senkinek nincs szüksége ránk.

Földes László Hobo új estje decemberben érkezik, amivel Mensáros László, valamint Latinovits Zoltán előtt szeretne tisztelegni. Lesznek dalok zene nélkül, igaz történetek, és néhány elénekelt dal is jut az előadás végére.

Berecz András új estjén a filozófiáról mond majd meséket, míg Vidnyánszky Attila idén végre megvalósítja a régi tervét, és megrendezi az aktualizált Tőkét. Azt ígérte, hogy Marxról, Engelsről és Leninről is lesz szó benne bőven.