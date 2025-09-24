Nyolcvanhét évesen fogott tollat az Ómama meséi írója

Egy idős, nagyon idős asszony fogott tollat – és nem klaviatúrát! –, hogy papírra vesse gondolatait. Silingi Terézia nyolcvanhét évesen írta meg az Ómama meséit a legkisebbeknek. Igaz, nem ez az első könyve, talán még csak hetvenéves múlt, amikor eszébe jutott, hogy megírja családja regényét. Ez volt a nagy sikert elért Ómama nyaklánca. Nem annyira szárnyaló fantázia, mint inkább jó memória kellett hozzá, mert családja élete már önmagában kalandos és regényes volt.

Az Ómama meséi ifjú olvasója (Fotó: Zimber könyvek)

Most pedig bemutatták az Ómama meséi című könyvét, méltó helyen, a városligeti Néprajzi Múzeumban. A mű passzol a helyhez. A múzeum a régi korok tárgyait mutatja be, a könyv a gondolatait, pontosabban a meséit tárja az olvasó szülő, nagyszülő és az őket hallgató gyermekek elé. Egy klasszikus mesekönyv, ez, ahol nem akcióhősök akcióznak, és nem robotok robotolnak. És egy igazán szépkorú asszony kellett hozzá, hogy a szép mesekönyv megszülethessen. Felföldi Anna illusztrációi is klasszikusan szelídek, simogatóan, kedvesen simulnak ómama meséihez, emiatt is jó kézbe venni ezt a művet. A kiadó jelezte, hogy a mesekönyvben a tizenhat mese mellett van még egy mesés történet is, de az már a sorok között olvasható.

Müller Péter is méltatta az Ómama meséit

A könyvbemutatón Müller Péter Kossuth- és József Attila-díjas író is megjelent, és bevallotta: ő gyerekeknek sosem tudott igazán mesélni. El is mondta az okát.

A mesemondáshoz ismerni és érteni kell a gyermeklelkeket. Én a gyermeki lélek mélységeit nem ismerem, bevallom, mint apa sem meséltem a gyerekeimnek. Inkább a felnőtt lélekhez tudok szólni, és felnőtteknek szeretek mesélni. Én már kicsinek is felnőtt lélek voltam, gyerekeknek mesélni viszont az tud, aki megőrizte magában a gyermeki lelkületet, mint Silingi Terézia.

Az Ómama meséi szerzője elárulta: munkásságának itt még nincs vége. Írt ugyanis még egy családregényt, ami jelenleg szerkesztés alatt áll, és reméli, jövőre azt is személyesen mutathatja be. Szerkesztője és kiadója a lánya, Zimber Szilvia, aki sok más kötet mellett édesanyja munkáit is gondozza.