Tizenhat év után ismét élő koncertet ad Budapesten a kétezres évek egyik legfontosabb elektronikus zenei bandája

A Pendulum a tavalyi aréna- és fesztiválturnéja után most az Inertia albummal tér vissza, amely az első nagylemezük tizenöt év kihagyás után. A tizenhat számot tartalmazó kiadvány augusztus 22-én jelent meg. A korong első kislemeze, a Save The Cat nyers és kíméletlen, tiszta screamo himnusz, amely két szakításból született – egyből, ami lassan bontakozott ki és egy másikból, amely pedig váratlanul csapott le.



A Pendulum budapesti koncertjének plakátja. Forrás: Live Nation

Az önvizsgálat és frusztráció időszakában íródott. A szerelem olyasminek tűnt, ami kapcsán már nem tudtam teljesen bízni magamban

– mondta el Rob Swire a dalról. A Pendulum a londoni stúdiójában rögzítette a teljes albumot, amely kétségkívül a zenekar eddigi legszemélyesebb munkája. Olyan közreműködőkkel dolgoztak, mint a Bullet For My Valentine, a Wargasm, az AWOLNATION, a Scarlxrd, Joey Valence & Brae és a Hybrid Minds. A dalok már 2020-ban elkezdtek körvonalazódni, miközben Rob azt kereste, hol tart a Pendulum jelenleg. A 2021-es Elemental és a 2023-as Anima kislemezekből kiindulva – amelyek a zenekar jövőjének tervrajzát is jelentették – a formáció megtalálta új irányát.

Alapvetően azt teszteltem, meddig tudjuk nyújtani a Pendulum határait. Megnézni, meddig tudunk elmenni. Mindig is a The Prodigyt tekintettem a mércének. Ők tiszta rave-ként indultak, de fejlődtek. Saját hangzásuk lett. Már nem is igazán kötöd őket össze a breakbeattel. Ők egyszerűen csak a The Prodigy

– tette hozzá Rob Swire, aki szerint az új lemez hangzása a Pendulum új önmagára találását jelenti, és bizonyos mértékig személyesen saját magát is megtalálta benne. Miként megfogalmazta:

Ezt teszik a szakítások: lecsupaszítják a dolgokat, és megmutatják, ki is vagy valójában. Én csak próbálok nem azzá a sráccá válni, akinek át kell esnie egy ilyenen, csak azért, hogy lemezt készíthessen.

Bár számos DJ-setet adtak az elmúlt években, a zenekar Magyarországon utoljára 2022-ben, a Volt Fesztiválon adott élő koncertet, Budapesten korábban 2009-ben játszottak a Szigeten, most azonban ismét hangszeres felállásban térnek vissza a fővárosba.

Borítókép: Pendulum (Fotó: Andrew Cotterill)





