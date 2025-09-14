Négy éve ment el Póka Egon, a hazai blues- és rockélet legendája

Póka Egon 1978-tól 1993-ig a Hobo Blues Band tagja volt, 1997-től 2009-ig a P. Mobilban játszott, legutolsó zenekara a Póka Egon Experience volt.

Póka Egon hatalmas zenei örökséget hagyott ránk (Fotó: Erhardt László)

A magyar rockzene egyik legkiemelkedőbb művének tartott 1984-es Vadászat című Hobo-album a Póka–Tátrai alkotópáros egyik csúcsteljesítménye, melynek születéséről Póka így mesélt egy korábbi, a Nullahategynek adott interjúban:

„Nagyon jó időszaka volt ez a zenekarnak, Tátrai Tibivel közel voltunk egymáshoz, rengeteg időt töltöttünk együtt […] Hobótól megkaptuk a benne már régóta érlelődő szövegeket, rakosgatta egymásra az apró darabokat, ami aztán egy nagy konceptlemezzé állt össze. Eleve duplának készült, ami nem volt túl gyakori akkoriban, volt egy íve a dolognak. Ilyen jellegű anyagok ma már sajnos nem készülnek. Azok a kompozíciók, amiket alkotnak, nem olyan témák köré szövődnek, amelyekről érdemes lenne tizenvalahány számon keresztül beszélni. A Vadászat viszont ilyen: a szövegek irodalmi értékűek, a zene pedig meghaladta a korát […] Sokat dolgoztunk rajta. Annak ellenére, hogy a Hobo Blues Band formáció sosem volt egy dédelgetett kedvenc az újságírók körében és más fórumon sem, több ízben olvastam, hogy ezt tekintik a legjobb magyar lemeznek. Persze minden szubjektív, és nem is verseny ez, de az jelent valamit, ha sok muzsikus egybehangzó véleménye szerint ez egy jó és a közönség körében is mind a mai napig népszerű lemez.”



Póka másfél évtizedet töltött a Hobo Blues Bandben, tizenegy album készült el vele, 1993-ban azonban kivált, és csak a zenekar utolsó éveiben lett ismét tag. Nyolc évig a P. Mobil tagja volt, majd megalapította a Póka Egon Experience-t ifj. Tornóczky Ferenccel és Szakadáti Mátyással.

A Kőbányai Zenei Stúdió alapítása is Póka nevéhez fűződik. A Cserkesz utcai épületet – amely korábban bölcsődeként működött – 1994-ben kapták meg a kőbányai önkormányzattól, de a tanítás 1996-ban kezdődhetett meg. A lassan 30 éve működő intézményből több száz muzsikus indult el, ők szinte kivétel nélkül mindig felkészült zenészek.

Ez egy család, és úgy is érzik, hogy ide tartoznak. Az, hogy befejezték az iskolát, nem azt jelenti, hogy kikerültek ebből a körből, mert visszajárnak ide, ha találkoznak, segítenek egymásnak, és ez nagyon fontos dolog

– mutatott rá a zenész a beszélgetésében.