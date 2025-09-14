Póka EgonPóka Egon Művészeti AkadémiaKőbányai Zenei Stúdió

Négy éve ment el Póka Egon, a hazai blues- és rockélet legendája

Négy évvel ezelőtt hunyt el Póka Egon basszusgitáros, zeneszerző, a hazai rock-blues egyik legnagyobbika. Óriási örökség, amit a Máté Péter-díjas zenész ránk hagyott. Ő alapította 1996-ban a nagy presztízsű Kőbányai Zenei Stúdiót, ahonnan azóta több száz muzsikus indult el és vált a rock-, blues- vagy jazz-zenei szcéna megbecsült, elismert zenészévé.

Magyar Nemzet
2025. 09. 14. 16:55
Póka Egon a Hobo és Bandája együttes koncertjén a 24. Művészetek Völgye fesztiválon 2014-ben Fotó: MTI
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Póka Egon 1978-tól 1993-ig a Hobo Blues Band tagja volt, 1997-től 2009-ig a P. Mobilban játszott, legutolsó zenekara a Póka Egon Experience volt.

Póka Egon hatalmas zenei örökséget hagyott ránk (Fotó: Erhardt László)

A magyar rockzene egyik legkiemelkedőbb művének tartott 1984-es Vadászat című Hobo-album a Póka–Tátrai alkotópáros egyik csúcsteljesítménye, melynek születéséről Póka így mesélt egy korábbi, a Nullahategynek adott interjúban:

„Nagyon jó időszaka volt ez a zenekarnak, Tátrai Tibivel közel voltunk egymáshoz, rengeteg időt töltöttünk együtt […] Hobótól megkaptuk a benne már régóta érlelődő szövegeket, rakosgatta egymásra az apró darabokat, ami aztán egy nagy konceptlemezzé állt össze. Eleve duplának készült, ami nem volt túl gyakori akkoriban, volt egy íve a dolognak. Ilyen jellegű anyagok ma már sajnos nem készülnek. Azok a kompozíciók, amiket alkotnak, nem olyan témák köré szövődnek, amelyekről érdemes lenne tizenvalahány számon keresztül beszélni. A Vadászat viszont ilyen: a szövegek irodalmi értékűek, a zene pedig meghaladta a korát […] Sokat dolgoztunk rajta. Annak ellenére, hogy a Hobo Blues Band formáció sosem volt egy dédelgetett kedvenc az újságírók körében és más fórumon sem, több ízben olvastam, hogy ezt tekintik a legjobb magyar lemeznek. Persze minden szubjektív, és nem is verseny ez, de az jelent valamit, ha sok muzsikus egybehangzó véleménye szerint ez egy jó és a közönség körében is mind a mai napig népszerű lemez.”


Póka másfél évtizedet töltött a Hobo Blues Bandben, tizenegy album készült el vele, 1993-ban azonban kivált, és csak a zenekar utolsó éveiben lett ismét tag. Nyolc évig a P. Mobil tagja volt, majd megalapította a Póka Egon Experience-t ifj. Tornóczky Ferenccel és Szakadáti Mátyással.

A Kőbányai Zenei Stúdió alapítása is Póka nevéhez fűződik. A Cserkesz utcai épületet – amely korábban bölcsődeként működött – 1994-ben kapták meg a kőbányai önkormányzattól, de a tanítás 1996-ban kezdődhetett meg. A lassan 30 éve működő intézményből több száz muzsikus indult el, ők szinte kivétel nélkül mindig felkészült zenészek.

Ez egy család, és úgy is érzik, hogy ide tartoznak. Az, hogy befejezték az iskolát, nem azt jelenti, hogy kikerültek ebből a körből, mert visszajárnak ide, ha találkoznak, segítenek egymásnak, és ez nagyon fontos dolog

– mutatott rá a zenész a beszélgetésében.

Póka Egon úgy fogalmazott akkor, hogy a Kőbányai Zenei Stúdió specifikus intézmény, hiszen pont arra a fajta szabadságra képezi a gyerekeket, ami ellentétes az iskolák ars poeticájával. 

Aki máshol deviáns, nálunk az a kívánatos

– fogalmazott.

Póka azt a szellemi örökséget szerette volna továbbadni, amit többek között Fogarasi Jánostól, Babos Gyulától, Jávori Vilmostól, Radics Bélától vagy Orszáczky Miklóstól kapott. – Ez az iskolában megvalósulni látszik, hiszen a tantestület fele olyan művészekből áll, akik ebben az iskolában végeztek. Ezen nevelkedtek, ezer szállal kötődnek az iskolához, és fontos nekik, hogy a dolog fennmaradjon. Ott tartunk, hogy akár el is engedhetném a kezüket – mondta a 2019-ben készített interjúban Póka Egon, aki két évvel később valóban el kellett hogy engedje a kezüket.

A Kőbányai Zenei Stúdió után 2024 szeptemberében elindult hazánk legújabb felsőfokú könnyűzenei képzése a zenész nevét viselő Póka Egon Művészeti Akadémián (PEMA) a Magyar Kultúráért Alapítvány, a Miskolci Egyetem és a Petőfi Kulturális Ügynökség együttműködésében. A PEMA fő célja a szakmai felkészítés a professzionális könnyűzenei tevékenységre, tehetséggondozás, valamint egy hazai művészbázis kialakítása, ahol nemcsak zenészek, de a további művészeti ágak képviselői is találkozhatnak és közösen alkothatnak.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekFelhévizy

Nagy a baj, Magyar Pétert levehetik a sakktábláról, Brüsszel elégedetlen a teljesítményével

Felhévizy Félix avatarja

Túl lett pumpálva a lufi.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu