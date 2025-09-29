Százéves a legendás Rádiókabaré, Vida Péter vezetésével újul meg a műsor

Az 1925-ben indult Rádiókabaré évtizedeken keresztül a magyar humor egyik legfontosabb fóruma volt. Az adásokban a kor legnépszerűbb humoristái, színészei és írói szólaltak meg, és olyan jelenetek születtek, amelyek generációk számára váltak felejthetetlenné. Megszámlálhatatlan, hogy a magyar kabaré történetének hány jelentős alakja jelent meg a műsorban, köztük az évtizedek óta népszerű Hacsek és Sajó halhatatlan párosát alakító előadók. Valamennyi korszaknak volt közkedvelt alakja, mint Marton Frigyes, Sinkó Péter, Markos György és Nádas György vagy a 90-es években friss humorral és gyors monológokkal taroló Maksa Zoltán, mellettük Laár András, Fábry Sándor és számos más kiváló író, humorista és parodista járult hozzá a műfaj népszerűségéhez.

Az idén százéves Rádiókabaré története új fejezethez érkezett

A Rádiókabaré megújulása

Vida Péter 21 éve lép fel a Rádiókabaré adásaiban, nem meglepő, hogy ő lett az új kreatívvezető. A friss epizódok a nagy múltú műsor hagyományaira épülnek, ugyanakkor teret adnak a fiatalabb generáció humoristáinak is.

– Nagy felelősség és rang, hogy engem választottak egy ilyen ikonikus alkotó után, mint Fábry Sándor

– mondta el lapunknak Vida Péter. – A már bevált alkotókra támaszkodva, a vezető íróval, Kenderessy Attilával szorosan együttműködve dolgozunk. A régiek is mind hatalmas energiákkal álltak neki a megújulásnak. Már kipróbáltuk azt az új rovatot, amelyben van egy sztárvendégünk. Először Faragó András „Topi”, utána Szarvas József jött el hozzánk. Ők nemcsak színészként működnek közre az adott jelenetekben, hanem egy kicsit a színpadi, forgatási kulisszák mögötti sztorijaikból, bakijaikból is mesélnek, anekdotáznak a közönség előtt, aminek hihetetlenül jó a visszhangja – tette hozzá.

Természetesen nemcsak a fővárosi társulatokban gondolkodnak, hanem vidéki színházakból is hívnak kollégákat.

A legutóbbi felvételre Fandl Ferenc „Fagyi” érkezett a Miskolci Nemzeti Színházból, de határon túli magyar társulatokból is hívnak majd vendégeket.

– A Rádiókabaréban színészként is imádtam, hogy olyan emberekkel dolgozhatok, akikkel egyébként nem biztos, hogy találkoznék. Így viszont nagyon-nagyon felszabadító, hogy olyan kollégák is inspirálódhatnak egymástól, akik egyébként különböző társulatoknál vannak és nem játszhatnának együtt

– árulta el Vida Péter. Négy szombaton négy vadonatúj premiert kell gyártaniuk, de mindig a helyszínen jelenlévő közönség reakciója dönti el, hogy melyik műsor megy adásba. A hallgatókat arra kéri, hogy akár az elhangzottakkal, akár jövőbeli ötletekkel kapcsolatban keressék őket az MTVA közönségszolgálatán keresztül.