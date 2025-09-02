Most ön is megfestheti Rippl-Rónai virágoskertjét

Az esemény honlapja szerint a város legjelentősebb, leglátogatottabb, mintegy negyedszázados múltra visszatekintő összművészeti fesztiválján belvárosi utcatárlat nyílik, a sétálóutcán közösségi alkotás keretében megfestik Rippl-Rónai József virágoskertjét, kézművesek mutatkoznak be, programokkal készül a Zichy Mihály Iparművészeti Szakgimnázium és a Táncsics Mihály Gimnázium. A látogatókat utcazenészek, pantomimesek szórakoztatják, de lesz rendhagyó irodalomóra, Karinthy-felolvasóest, interaktív szövegalkotás, fényfestés és cirkuszi játszóház is.

A koncertekre a Kossuth téren, a Dorottya-udvarban és az Európa parkban kerül sor, az itt felállított színpadokra olyan neves előadók lépnek fel, mint a Bikini, a 4S Street, az Ivan & The Parazol, a Belga, Mága Zoltán, Manuel, és mások mellett cserihanna is.

A rendezvénysorozat idején a látogatók megtekinthetik Péter András „Pillanatba lépve” Csíkszereda és a Csíki-medence szépségei című fotókiállítását a Dorottya-ház teraszán, Vaspor (Baranyai Roland) fémszobrait a Dorottya-ház udvarában, valamint A kedvenc képem címmel, a Compur Fotóklub kiállítását az Agórában.