Rippl-RónaiKaposvárRippl-Rónai Fesztivál

Most ön is megfestheti Rippl-Rónai virágoskertjét

Képző- és iparművészeti, valamint irodalmi programokkal, koncertekkel várja a közönséget a Kaposvár világhírű szülöttének, Rippl-Rónai József (1861–1927) festőművésznek emléket állító, róla elnevezett fesztivál, amelyet szeptember 4. és 7. között tartanak a somogyi vármegyeszékhelyen.

Magyar Nemzet
2025. 09. 02. 13:21
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az esemény honlapja szerint a város legjelentősebb, leglátogatottabb, mintegy negyedszázados múltra visszatekintő összművészeti fesztiválján belvárosi utcatárlat nyílik, a sétálóutcán közösségi alkotás keretében megfestik Rippl-Rónai József virágoskertjét, kézművesek mutatkoznak be, programokkal készül a Zichy Mihály Iparművészeti Szakgimnázium és a Táncsics Mihály Gimnázium. A látogatókat utcazenészek, pantomimesek szórakoztatják, de lesz rendhagyó irodalomóra, Karinthy-felolvasóest, interaktív szövegalkotás, fényfestés és cirkuszi játszóház is.

A koncertekre a Kossuth téren, a Dorottya-udvarban és az Európa parkban kerül sor, az itt felállított színpadokra olyan neves előadók lépnek fel, mint a Bikini, a 4S Street, az Ivan & The Parazol, a Belga, Mága Zoltán, Manuel, és mások mellett cserihanna is.

A rendezvénysorozat idején a látogatók megtekinthetik Péter András „Pillanatba lépve” Csíkszereda és a Csíki-medence szépségei című fotókiállítását a Dorottya-ház teraszán, Vaspor (Baranyai Roland) fémszobrait a Dorottya-ház udvarában, valamint A kedvenc képem címmel, a Compur Fotóklub kiállítását az Agórában.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekHorn Gábor

Horn Gábor hatalmas öngólján nevet az egész internet, Magyar Péter bosszankodhat

Csépányi Balázs avatarja

Rájár a rúd az egykori SZDSZ-es elemzőre.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.