Csuja Imrével, Osvárt Andreával és Rékasi Károllyal is szerepelt egy filmben, de számos magyar rendező nemzetközi pályáját is segítette Robert Redford

Manapság meg sem lepődünk azon, ha hollywoodi sztárok lepik el hazánkat, hiszen sorra forognak A kategóriás művek nálunk, a kisebb nemzetközi produkciókról nem is beszélve, és bár az ezredforduló környékén sem volt mindez példátlan, azért jóval ritkábban esett meg ilyesmi. A 2001-ben bemutatott, Robert Redford és Brad Pitt főszereplésével készült Kémjátszmában azonban Budapest Németország fővárosát alakította.

Robert Redford és Brad Pitt a Kémjátszmában. Forrás: Mafab/Universal Picures

A sztori egy része ugyanis 1975-ben játszódik, Tony Scott rendező pedig ahogyan visszaemlékezett, elment Berlinbe felderítő útra, de úgy érezte a mai Berlin nem is hasonlít a hetvenes évekbeli önmagára, Budapesten azonban megtalálta ezt a látványt. Miként fogalmazott: egy kicsit megviselt, kicsit kopottas, de gyönyörű.

Így esett meg, hogy a Kémjátszmát nálunk vették fel, ennek köszönhetően pedig olyan magyar színészek is feltűntek benne, mint Csuja Imre, Rékasi Károly, Szervét Tibor, Kenderesi Tibor, Osvárt Andrea, Bánfalvy Ágnes, Hegyi Barbara vagy Stohl András. Robert Redford pedig az egyik emlékezetes jelenetben jól felismerhetően az Astoriánál, a Georgia-bérház tetején beszélget Brad Pittel.

Robert Redford nem csupán színészlegenda volt, ő alapította 1981-ben a Sundance Filmfesztivált, amely Észak-Amerika legnagyobb független filmes fesztiváljává nőtte ki magát, olyan rendezőket fedeztek fel az évek során, mint Steven Soderbergh, Quentin Tarantino, Robert Rodríguez vagy Guy Ritchie. És nem egy magyar alkotást is bemutattak itt, aminél kevés jobb ajánlólevél létezik a nemzetközi piacon.

A rendezvényen vetítették Bucsi Réka két animációs rövidfilmjét, a Symphony No. 42-t és a Love-ot, Mundruczó Kornéltól a Fehér istent, Tuza-Ritter Bernadett modern kori rabszolgatartásról szóló alkotását, az Egy nő fogságbant, Csuja László és Nemes Anna közös rendezését, az egy női testépítőről szóló Szelídet, valamint a Zurbó Dorottya és Arun Bhattarai Bhután különös világát bemutató dokumentumfilmjét, A boldogság ügynökét is.

Az alábbiakban a Kémjátszma fentebb említett képsorai: