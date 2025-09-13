Super Mario BrosadaptációSuper Mario

Itt a hivatalos cím minden idők legsikeresebb videójáték-adaptációjának folytatásához

Jövő tavasszal érkezik a mozikba a 2023-ban bemutatott Super Mario Bros.: A film folytatása, illetve az is hivatalossá vált, hogy az Aaron Horvath és Michael Jelenic rendezésében készülő produkció Super Mario Galaxy Movie címet kapta.

2025. 09. 13. 13:00
Ahogy korábban bejelentették, az új rész a következő sztárszereposztással tér vissza: Mario (Chris Pratt), Peach hercegnő (Anya Taylor-Joy), Luigi (Charlie Day), Bowser (Jack Black), Toad (Keegan-Michael Key) és Kamek (Kevin Michael Richardson). A további szinkronszereplőket később hozzák nyilvánosságra.  

Címet kapott minden idők legsikeresebb videójáték-adaptációjának folytatása
Forrás: YouTube

Aaron Horvath és Michael Jelenic is korábban bejelentették, hogy a folytatást is ők rendezik. A Super Mario Bros. univerzum második nagy produkcióját az Universal Pictures 2026. április 3-án mutatja be az Egyesült Államokban, április 24-én Japánban.

Az első rész hatalmas sikert aratott, 1,36 milliárd dolláros bevételével ugyanis minden idők legsikeresebb videójáték-adaptációja, és az ötödik legnagyobb bevételt hozó animációs filmje lett.

 

 

