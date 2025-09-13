Itt a hivatalos cím minden idők legsikeresebb videójáték-adaptációjának folytatásához

Ahogy korábban bejelentették, az új rész a következő sztárszereposztással tér vissza: Mario (Chris Pratt), Peach hercegnő (Anya Taylor-Joy), Luigi (Charlie Day), Bowser (Jack Black), Toad (Keegan-Michael Key) és Kamek (Kevin Michael Richardson). A további szinkronszereplőket később hozzák nyilvánosságra.

Forrás: YouTube

Aaron Horvath és Michael Jelenic is korábban bejelentették, hogy a folytatást is ők rendezik. A Super Mario Bros. univerzum második nagy produkcióját az Universal Pictures 2026. április 3-án mutatja be az Egyesült Államokban, április 24-én Japánban.