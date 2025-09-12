A Flashdance erotikus táncjelenetét a Bazilika előtt nézhetjük újra

A Budapesti Klasszikus Film Maraton kezdeteiről Ráduly György, a Nemzeti Filmintézet Filmmegőrzési és technológiai divíziójának vezetője, a BKFM fesztiváligazgatója mesélt a Svenk stábjának. A műsorból kiderül, hogy mikor álmodták meg a Szent István térre az ország legnagyobb mozivásznát, mi volt az első film, amit ott vetítettek, és hogy idén milyen magyar és külföldi klasszikusokat élvezhet a filmrajongó közönség az ingyenes vetítéseken a főváros egyik legszebb terén.

Péntek este Sharon Stone kultikus jelenetét is újranézhetjük az Uránia impozáns mozitermében. Fotó: BKFM

Budapesti Klasszikus Film Maraton a Svenkben

„A Budapesti Klasszikus Film Maraton egy különleges találkozópont, ahol a magyar közönség megnézheti azokat a filmeket, amelyeket egykor szeretett, vagy amelyeket nem látott, de fel akar fedezni. Csak a világ legjobb filmjeiből válogatunk, tehát hibázni nem nagyon lehet” - mondta a fesztiváligazgató a Svenk stábjának.

Idén ünnepeljük Makk Károly születésének 100. évfordulóját, ezért a rendezőlegenda filmjeit is restaurálták a Nemzeti Filmintézet Filmarchívumában és ezeket a filmeket is bemutatjuk a Filmmaratonon – tette hozzá Ráduly György. A Svenk riportját itt lehet teljes egészében megtekinteni:

„A sztárvendégek mellett több mint 90 filmes szakember érkezik a Filmmaratonra, köztük Thierry Frémaux, a Cannes-i Nemzetközi Filmfesztivál igazgatója is. De számtalan országból érkeznek még: Hong-Kongból, Kínából, az Egyesült Államokból és Európa számos országából, olyan filmintézetek vezetői, akik bemutatják itt az általuk restaurált filmalkotásokat” - avatta be a Svenk stábját Ráduly György a fesztivál kulisszatitkaiba.

A SVENK film- és mozimagazin a minden szombaton 12:30-tól és vasárnap 7:30-tól látható a HírTV-n, a korábbi adások pedig elérhetők az NFI Youtube-csatornáján is.

Érdemes végighallgatni a SVENK Podcast műsorát is, amiben Dombrovszky Linda (Pilátus, S.E.R.E.G.) és Kerékgyártó Yvonne (Free Entry, Együtt kezdtük) rendezők beszélgettek David Cronenberg és Atom Egoyan munkásságáról, akik az idei film-maraton díszvendégei lesznek. A műsorból választ kapunk arra a kérdésre, hogy baj-e, ha egy film megbotránkoztató, illetve az is kiderül, napjaink filmjei vagy a korábbi klasszikusok voltak-e bátrabb alkotások. A teljes beszélgetést itt lehet meghallgatni: