Megérkezett az év testhorrorjának magyar előzetese

Az Együtt című testhorror az idei Sundance filmfesztiválon mutatkozott be, ahol azonnal felhívta magára a figyelmet gyomorforgató jeleneteivel.
Felkavaró az év testhorrorja
Tim és Millie (az életben is egy párt alkotó Dave Franco és Alison Brie) évek óta együtt vannak, kapcsolatuk pedig válaszúthoz érkezett. Vidékre költöznek, maguk mögött hagynak mindent, hogy csak egymásra tudjanak fókuszálni. Ám arra egyikük sem számít, hogy egy természetfeletti erővel való, rémálomszerű találkozás felforgatja az életüket, metszően érintve a szerelmüket – és a húsukat.