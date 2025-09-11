testhorrorAlison BrieDave FrancoMichael Shanksfilmbemutató

Megérkezett az év testhorrorjának magyar előzetese

Október 2-án jön a hazai mozikba Alison Brie és Dave Franco felkavaró testhorrorja, az Együtt (Together), melyben a két főszereplő kapcsolata kerül zsigeri megpróbáltatások elé.

Magyar Nemzet
2025. 09. 11. 13:07
testhorror
Jelenet az Együtt című testhorrorból Forrás: IMDb.com
Az Együtt című testhorror az idei Sundance filmfesztiválon mutatkozott be, ahol azonnal felhívta magára a figyelmet gyomorforgató jeleneteivel.

testhorror
Az Együtt testhorror főszereplői, Dave Franco és Alison Brie az életben is egy párt alkotnak. Fotó: IMDb.com

Felkavaró az év testhorrorja

Tim és Millie (az életben is egy párt alkotó Dave Franco és Alison Brie) évek óta együtt vannak, kapcsolatuk pedig válaszúthoz érkezett. Vidékre költöznek, maguk mögött hagynak mindent, hogy csak egymásra tudjanak fókuszálni. Ám arra egyikük sem számít, hogy egy természetfeletti erővel való, rémálomszerű találkozás felforgatja az életüket, metszően érintve a szerelmüket – és a húsukat.

 

Az Együtt az új-zélandi születésű Michael Shanks első egész estés filmje, mely a rendező szerint az elköteleződéssel kapcsolatos, hosszan tartó szorongásokról szól, illetve arról, hogy milyen borzalmas lehet megosztani valakivel az életünket.

A társfüggőségről, a monogámiáról, a románcokról és a sérelmekről szól a horrorfilm, valamint arról, hogy egy bizonyos pont után meg tudjuk-e mondani, hol ér véget az egyikünk élete, és hol kezdődik a másik felünké.

Az Együtt premier előtt megtekinthető szeptember 19-én 23 órakor a Corvin mozi Éjszaka programjában.

 

