Megérkezett az év testhorrorjának magyar előzetese

Az Együtt az új-zélandi születésű Michael Shanks első egész estés filmje, mely a rendező szerint az elköteleződéssel kapcsolatos, hosszan tartó szorongásokról szól, illetve arról, hogy milyen borzalmas lehet megosztani valakivel az életünket.

A társfüggőségről, a monogámiáról, a románcokról és a sérelmekről szól a horrorfilm, valamint arról, hogy egy bizonyos pont után meg tudjuk-e mondani, hol ér véget az egyikünk élete, és hol kezdődik a másik felünké.

Az Együtt premier előtt megtekinthető szeptember 19-én 23 órakor a Corvin mozi Éjszaka programjában.