Világrekordot döntött az új Démonok között, viszont ettől most főhet a producerek feje

James Wan kezében úgy tűnik, minden arannyá válik. Igaz, nem elsősorban minőségi, hanem inkább bevételi szempontból: a Fűrész általa rendezett első része mindössze 1,2 millió dolláros költségvetésből készült és világszerte több mint 100 milliót hozott a konyhára, majd 2013-ban egy másik hasonlóképpen sikeres horror-franchise-t is útjára indított. A Démonok között büdzséje 20 millió dollár volt és végül 320 milliót fialt, így aztán a folytatások mellett számtalan spin-offban szőtték tovább a történetet.

Senki nem számított rá, hogy ekkorát kaszál majd a Démonok között új része (Forrás: Intercom)

A Démonok között-széria a valóságban is élt, paranormális ügyekkel foglalkozó Warren házaspár eseteiről szól és bár egyik rész sem volt kiemelkedő, többnyire csupán vásári ijesztgetéssel operáltak, igencsak szépen szerepeltek a pénztáraknál. A hazánkban csütörtökön, Amerikában pedig pénteken mozikba került Utolsó rítusok alcímű folytatást azonban a történet lezárásaként harangozták be és talán ennek is köszönhető, hogy a felemás kritikai és nézői reakciók ellenére is hatalmasat kaszált az első hétvégén.

A Démonok között letaszította a trónról Stephen Kinget

Néhány nap alatt 194 millió dollárt lapátolt össze világszerte, ezzel minden idők legjobb horrorfilmes nyitányát produkálta, megelőzve az eddigi csúcstartót, a Stephen King könyvéből készült Azt. A producerek pedig most nyilván verik a fejüket a falba, amiért az alkotást a sztori zárásaként adták el, de valószínűleg a dollárjeleket látva bolondok lesznek nem folytatni a sorozatot és folyamatosan csörög a főszerepet alakító Patrick Wilson és Vera Farmiga telefonja, hogy vaskosabbnál vaskosabb ajánlatokkal visszacsábítsák őket a franchise-ba.



