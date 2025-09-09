A zene ezer arca mutatkozik be a Zeneszüret fesztiválon

A Zeneszüret fesztivál mindennap más-más zenei fókuszt kap. Miklósa Erika Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas, valamint Szent István-renddel kitüntetett opera-énekesnő – aki egyaránt jártas az operairodalomban, az operettben, a musicalben, a nép- és világzenében, a színházban és a tanításban – maga is kiveszi részét a fellépők munkájából, hiszen mindennap másik szerepben láthatjuk majd. Már első nap a délelőtti Mozart és a múzsák című programon például az énekesnő vezetésével merülhetünk el az alkotófolyamat és a magánélet kapcsolatában.

Miklósa Erika az idei Zeneszüret fesztivál művészeti vezetője. Fotó: Zeneszüret

Ízelítő a Zeneszüret fesztivál programjaiból

Nagy Judit kommunikációs igazgató elmondta, hogy Miklósi Erika találta ki a Szűretlen Zeneszüret címet. Ez arra utal, hogy nem szűrni kell a fesztiválon, hanem nagyon is sok mindent bele lehet engedni, amit jó zenének találnak. E koncepció mentén alakult ki az idei fesztivál programja. Az első nap a zene és a kultúra ezer arca, a második nap a klasszikus és a filmzene lesz a fókuszban, a harmadik nap az örök bel canto jegyében telik, a negyedik nap pedig a népzene és a népi hagyomány adja majd a programok gerincét.

– Idén is kint leszünk az utcán. A Széchenyi térre teszünk ki zongorákat, amin lehet majd játszani is. Ide szerveződik majd egy flashmob is, amelyen a zongoráról lesz szó. Ebben segítségünkre lesz a Pécsi Művészeti Szakgimnázium, ahol gyakorlatilag zenészek, táncosok és drámások segítségével lesz szó a zongoráról. Délután a Tettyei romoknál az általuk tervezett ruhákból a táncosokkal divatbemutatót rendeznek – árulta el Nagy Judit.

Este Balázs János zongoraművész ad ízelítőt a zenetörténet áthallásairól, stílusok egymásra hatásairól, a művek színéről és fonákjáról. A Rózsakertben tartott koncert második felében egy kamaraopera vagy zenetörténeti operett hangzik el Wolf Pétertől.

A második nap a klasszikus és a filmzene kapcsolatát állítja a középpontba. A Zeneszüret hagyományos programjait itt is megtaláljuk, így lesz klasszik street utcazene, ahol a város különböző pontjain sétálva koncertekbe botlanak az arra járók. Este a Dóm téri nagyszínpadon rendeznek egy fergeteges filmzenekoncertet. A Tettyei romoknál filmvetítés is lesz, ahol a Várdai – non solo cello című filmmel lehet közel kerülni a szeptember elején zajló Budapesti nemzetközi csellóverseny hangulatához, amit szintén a Filharmónia Magyarország rendez.