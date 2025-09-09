A zene ezer arca mutatkozik be a Zeneszüret fesztiválon

Rendkívüli

Kivételes élményben lehet részük azoknak, akik Pécs utcáin sétálnak szeptember közepén, hiszen elkezdődik a Filharmónia Magyarország immár hagyományos őszi rendezvénysorozata. A szeptember 11-től 14-ig tartó Zeneszüret fesztivál minden évben a zenei sokszínűséget és a közösségi élményt ünnepli. Idén Miklósa Erikát kérték fel, hogy legyen a fesztivál művészeti vezetője. A sokoldalú énekesnő pedig úgy álmodta meg a rendezvényeket, hogy ez a sokoldalúság a programokon is nyomon követhető legyen. Ezekből adunk ízelítőt cikkünkben.

Bényei Adrienn
2025. 09. 09. 5:20
A a Várdai – non SOLO CELLO című filmet vetítik a Zeneszüret fesztiválon. Forrás: Facebook
A Zeneszüret fesztivál mindennap más-más zenei fókuszt kap. Miklósa Erika Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas, valamint Szent István-renddel kitüntetett opera-énekesnő – aki egyaránt jártas az operairodalomban, az operettben, a musicalben, a nép- és világzenében, a színházban és a tanításban – maga is kiveszi részét a fellépők munkájából, hiszen mindennap másik szerepben láthatjuk majd. Már első nap a délelőtti Mozart és a múzsák című programon például az énekesnő vezetésével merülhetünk el az alkotófolyamat és a magánélet kapcsolatában.

Zeneszüret fesztivál
Miklósa Erika az idei Zeneszüret fesztivál művészeti vezetője. Fotó: Zeneszüret

Ízelítő a Zeneszüret fesztivál programjaiból

Nagy Judit kommunikációs igazgató elmondta, hogy Miklósi Erika találta ki a Szűretlen Zeneszüret címet. Ez arra utal, hogy nem szűrni kell a fesztiválon, hanem nagyon is sok mindent bele lehet engedni, amit jó zenének találnak. E koncepció mentén alakult ki az idei fesztivál programja. Az első nap a zene és a kultúra ezer arca, a második nap a klasszikus és a filmzene lesz a fókuszban, a harmadik nap az örök bel canto jegyében telik, a negyedik nap pedig a népzene és a népi hagyomány adja majd a programok gerincét.
– Idén is kint leszünk az utcán. A Széchenyi térre teszünk ki zongorákat, amin lehet majd játszani is. Ide szerveződik majd egy flashmob is, amelyen a zongoráról lesz szó. Ebben segítségünkre lesz a Pécsi Művészeti Szakgimnázium, ahol gyakorlatilag zenészek, táncosok és drámások segítségével lesz szó a zongoráról. Délután a Tettyei romoknál az általuk tervezett ruhákból a táncosokkal divatbemutatót rendeznek – árulta el Nagy Judit. 

Este Balázs János zongoraművész ad ízelítőt a zenetörténet áthallásairól, stílusok egymásra hatásairól, a művek színéről és fonákjáról. A Rózsakertben tartott koncert második felében egy kamaraopera vagy zenetörténeti operett hangzik el Wolf Pétertől. 

A második nap a klasszikus és a filmzene kapcsolatát állítja a középpontba. A Zeneszüret hagyományos programjait itt is megtaláljuk, így lesz klasszik street utcazene, ahol a város különböző pontjain sétálva koncertekbe botlanak az arra járók. Este a Dóm téri nagyszínpadon rendeznek egy fergeteges filmzenekoncertet. A Tettyei romoknál filmvetítés is lesz, ahol a Várdai – non solo cello című filmmel lehet közel kerülni a szeptember elején zajló Budapesti nemzetközi csellóverseny hangulatához, amit szintén a Filharmónia Magyarország rendez. 

A harmadik nap a Kodály Központban rendezett hangversenyen az olasz bel canto felejthetetlen alakjai, Rossini, Verdi és Donizetti művei szólalnak majd meg. Miklósa Erika szerint nemcsak nekünk magyaroknak fontos, hogy Kodály zenei örökségét továbbadjuk, hanem az olasz dallamosság, énektechnika és operai hagyomány is igényli, hogy legyenek olyan ebben jártas énekesek, akik hangsúlyt fektetnek az évszázados tudás ápolására. Éppen ezért hozta létre az énekesnő a Pécsi Egyetemen a KvintEsszencia Mesteriskolát, ahol reményei szerint a jövő nagy operaénekeseit képezheti és adhatja át nekik azt a tudást, amit ő is a legnagyobbaktól kapott. Ezen a koncerten Miklósa Erika mellett a tanítványai is fellépnek. 

Utolsó nap este a Dóm téren zárul a fesztivál Miklósa Erika és a Magyar Állami Népi Együttes prímása, Pál István Szalonna közös koncertjével. Szamosi Szabolcs, a Filharmónia Magyarország ügyvezető igazgatója arra hívta fel a figyelmet, hogy a Zeneszüret fesztivál célja minden évben, hogy a lehető legszínesebb kínálatban hozza közel a zenét egy nyárzáró-őszkezdő eseményen. Az idei program erre különösen alkalmas.

 

