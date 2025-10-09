A legolvasottabb magyar író

Összes kérdésünk vele kapcsolatos. Tudja a válaszokat?
Egyedüli európaiként a selyemúton – klippremier!
Bársony Bálint és a Magyar Rhapsody Projekt Kínában hódított.
Krasznahorkai László Nobel-díja alkalmából ismét műsorra kerül a díjnyertes színdarab
A Valuska az író egyik leghíresebb regényéből készült.
Ennyi pénz ütheti Krasznahorkai markát az irodalmi Nobel-díjjal
Az író sokkal jobban jár, mint a legtöbb külföldi kollégája.
,,Az egész életem korrekciók sorozata” – reagált Krasznahorkai az irodalmi Nobel-díjra, és nem csak az örömének adott hangot
Valójában nem is akart író lenni.
