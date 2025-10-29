Rajzol, magyaráz, mutogat – színpadra költözik az Activity

Alig van olyan család vagy baráti kör, akiknek tagjai ne mutogattak, rajzoltak és magyaráztak volna már egymásnak egy-egy Activityvel töltött estén óriási nevetések közepette. A játékot még népszerűbbé tette, hogy sok éven át több hazai tévécsatornán is nagy sikerrel futott a vetélkedő.

Az Activity előadáson a rögtönzés és a helyzetkomikum uralja a színpadot (Forrás: 6szín)

Az Ez Tiszta Őrület – improvizációs Activity nézői a 6SZÍN-ben egy pörgős, 80 perces show, illetve rögtönzéses színházi darab részesei lehetnek, ahol a nevetés garantált, a fordulatok pedig teljesen kiszámíthatatlanok. Minden este sztárszereplők állnak a közönség elé, hogy egymással versenyezve megküzdjenek az Activity feladványokkal. A játékot két ismert és rutinos műsorvezető – Kovács Áron vagy Harsányi Levente – vezeti, akik gondoskodnak arról, hogy a humor és a tempó soha ne hagyjon alább.

A színészek nem szövegkönyvből játszanak: a rögtönzés és a helyzetkomikum uralja a színpadot, így két előadás sosem lesz ugyanaz.

A szereplőgárda igazi sztárparádé: Kálloy Molnár Péter, Szabó Győző, Hajdú Steve, Sövegjártó Áron, Náray Erika, Gubik Petra, Földes Eszter, Parti Nóra és Gallusz Niki váltják egymást az előadásokban.

Az ország legkedveltebb színészei most nem karaktereket formálnak, hanem saját személyiségükkel, humorukkal és kreativitásukkal hódítanak – a közönség pedig minden este részese lehet ennek a fergeteges, egyszeri és megismételhetetlen élménynek.

Az előadás otthona Budapesten a 6SZÍN, de a produkció országos turnéra is indul, így vidéki helyszíneken is átélhető lesz ez a minden ízében újszerű, színházat és játékot ötvöző est.

Gyöngyösi Gábor, a neves játékgyártó cég, a Piatnik magyarországi ügyvezető igazgatója elmondta, hogy amikor az előadás producere, Venyige Péter megkereste őt, azonnal igent mondtak a meglepő ötletre, hiszen az Activitynek számos tévés változata volt, játszották rendezvényeken, előadásokon, de színházban még nem. – Az Activity a Piatnik fő zászlóshajója, az elmúlt harminc évben mintegy tízmillió darabot adtunk el belőle – mondta Gyöngyösi Gábor. – Az évek alatt rengeteg változata volt már, ezzel folyamatosan fenntartjuk az érdeklődést iránta. Az elmúlt évtizedekben az Activity mintegy 30 nyelven jelent meg, többek között Európában és a Távol-keleten is, köztük cirill, illetve a görög ábécé betűivel is. Amikor Venyige Péter megkeresett minket, a cég osztrák tulajdonosával egyeztetve megállapodtunk, hogy nemcsak a márkanév használatával, hanem termékekkel is támogatjuk ezt a rendhagyó kezdeményezést.