Ma 85 éves az első brit rockzenész, akit lovaggá ütöttek

Cliff Richardénekesszületésnap

Ma ünnepli nyolcvanötödik születésnapját Sir Cliff Richard angol rock- és popénekes, a brit könnyűzene egyik legsikeresebb előadója.

2025. 10. 14. 7:28
Cliff Richard Harry Rodger Webb néven született 1940. október 14-én az akkor még brit gyarmat Indiában, Lakhnauban. Nyolcéves volt, amikor a család – India függetlenségének 1947-es kikiáltása után – hazatért Angliába. Az ötvenes évek közepén őt is magával ragadta a rock and roll-őrület, több bandában is énekelt, végül a Drifters elnevezésű gitárzenekarnál állapodott meg. 

Ma 85 éves Cliff Richard, az első brit rockzenész, akit lovaggá ütöttek
Cliff Richardnak fél évszázadon át minden évtizedben volt legalább egy listavezető dala (Forrás: CNN)

A B-oldalra szánt dal rock and roll-őrületet indított el

Névváltoztatások sora után (ő Little Richard tiszteletére vette fel művésznevét, társai kényszerből, a hasonnevű amerikai formáció létezése miatt választották a Shadows elnevezést) 1958-ban jelent meg első kislemezük, a Move It, amelyet John Lennon az első angol rock and roll-számnak nevezett.

Érdekesség, hogy a kiadó csak a B oldalra szánta a dalt, de állítólag a producer lányának annyira tetszett, hogy megcserélték a sorrendet. 

A dal valóságos rock and roll-őrületet indított el Angliában, amelynek központi alakja a brit Elvisként reklámozott, és egy ideig külsőségekben is az amerikai énekeshez hasonlító Richard lett, megjelenéseit tömeghisztéria kísérte. Dalai közül a High Class Baby a hetedik helyig jutott, a Living Doll és a Travellin' Light pedig a toplista élén végzett. Népszerűségéből gyorsan tőkét kovácsolt, sármos szívtipróként szerepelt az 1959-es Súlyos vád című filmben, ezután többször is kamera elé állt. A legnagyobb sikert 1961-ben a The Young Ones és a két évvel később bemutatott Nyári vakáció aratta, s mindkettő címadó dala vezette a brit listát.

Eurovíziós siker

A Beatles berobbanása után ügyesen nyergelt át a beatre, később a dallamos popzenére, de még a váltás éveiben, 1963-ban és 1964-ben sem került ki a top 10-ből. 1968-ban már az őt sokáig árnyékként kísérő Shadows nélkül nyerte meg az Eurovíziós dalfesztivált a Congratulations című dallal. 

A slágerrel, amelyet Angliában ma is betéve fújnak, hosszú évtizedekig köszöntötte születésnapján az anyakirálynét, 1995-ben a kíséretet 400 ezer alattvaló szolgáltatta a Buckingham-palotához vezető sugárúton. 

Az énekes egy időben a vallás felé fordult, az éhező gyermekek segítésére 1968-ban alapítványt hozott létre. A hetvenes években visszaesett a népszerűsége, egyedül az 1973-as Power to All Our Friends emlékeztetett a régi szép időkre. 1975-ben egyetlen slágerrel sem sikerült a listákon szerepelnie, ezzel csaknem két évtizedes sorozata szakadt meg. 1976-ban aztán az Elton John nyomdokait követő I'm Nearly Famous című lemezzel sikerült tovább lépnie, a korongról a Devil Woman – az énekes pályafutása során először - az amerikai slágerlisták első tíz helyezettje közé is bekerült, amivel újabb Cliff Richard-reneszánsz vette kezdetét. Többször fellépett Olivia Newton-Johnnal, az 1980-as Xanadu című filmben felhangzó duettjük, a Suddenly világsiker lett. 

Az első brit rockzenész, akit lovaggá ütöttek

A nyolcvanas években a The Young Ones feldolgozása és a Mistletoe and Wine című karácsonyi dala is listavezető volt, 

1989-ben a The Best Of Me című kislemeze révén ő lett az első brit előadó, akinek száz kislemeze szerepelt a brit listán. 

Rendszeresen szerepelt a televízióban, zenés műsorokat vezetett. 1995-ben első brit rockzenészként ütötték lovaggá, azóta kijár neki a Sir Cliff megszólítás. 1999-ben négy évtized után szakított az EMI kiadóval, mert az nem látott fantáziát The Millennium Prayer című dalában. A kislemezt egy független kiadó jelentette meg, és Richard tizennegyedik Number One dalának bizonyult, ezzel azt a ritka bravúrt hajtotta végre, hogy 

fél évszázadon át minden évtizedben volt legalább egy listavezető dala. 

2008-ban pályafutásának fél évszázados jubileumát az újra összeverbuválódott Shadows-tagokkal és egy új lemezzel ünnepelte. Századik albuma, a The Fabulous Rock'n'Roll Songbook 2013-ban került a boltokba. Vélhetőleg ő az egyetlen előadó, aki Wimbledonban a centerpályán lépett fel: 1996-ban az esőszünet alatt spontán koncerten szórakoztatta a nagyérdeműt, a kísérőkórus pedig a legismertebb teniszcsillagokból állt össze. Emlékiratai 2018-ban láttak napvilágot. 2022-ben a Christmas with Cliff, 2023-ban a Cliff with Strings - My Kinda Life című albumokkal jelentkezett. Ez utóbbi remixalbumot 65 éves pályafutása alkalmából adták ki. Egyik híres slágere, az 1962-ben megjelent Bachelor Boy címe profetikusnak bizonyult, ugyanis örök agglegény maradt. 

Nőügyek

Persze több kapcsolatáról cikkezett a sajtó, a legkomolyabb szerelem Carol Costához, a Shadows dobosának feleségéhez fűzte, a viszonyból állítólag gyermek is született, akit a férj nevére anyakönyveztek. Egy párt alkotott egy ideig Delia Wicks ausztrál táncosnővel, Una Stubbs színésznővel, valamint Sue Barker teniszezőnővel, akivel majdnem a lánykérésig is eljutott. Pályafutása mentes volt a botrányoktól, mígnem 2014-ben egy évtizedekkel korábbi szexuális visszaélés gyanúja miatt házkutatást tartottak nála, amit a BBC élő adásban közvetített. Az énekest tisztázták, ő pedig többmillió fontos kártérítést perelt ki a rendőrségtől és a BBC-től. 

Pályafutása során számos díjjal tüntették ki, háromszor nyerte el a Brit Awards-ot. 2006 óta kézlenyomata megtalálható a Wembley Stadion Hírességek terén. 

Sir Cliff Richard a nyolcvanon túl is aktív

Az énekesen mintha nem fogna az idő, mosolya ma is csaknem a régi. Rendkívül aktív, de bevallása szerint a turnézás már nagyon megviseli. Szinte megállíthatatlan, nyolcvanötödik születésnapját a novemberben kezdődő Can't Stop Me Now turnéval ünnepli, Ausztráliában, Új-Zélandon és az Egyesült Királyságban ad koncerteket. A Mirror Books a "Cliff at 85 - There’s no stopping him" című fotóalbummal tiszteleg kivételes pályafutása előtt.

 

 

