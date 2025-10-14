énekesGrammygyászsoul

Meghalt D’Angelo, a neo-soul úttörője

Ötvenegy éves korában elhunyt D’Angelo R&B-énekes – írja a BBC. A családja közlése szerint a Grammy-díjas művész rákkal való küzdelem után hunyt el.

Magyar Nemzet
2025. 10. 14. 19:12
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az énekes Michael Eugene Archer, akit rajongói D’Angelo néven ismertek, 51 éves korában rákkal vívott küzdelem után elhunyt – közölte családja egy nyilatkozatban.

Meghalt D’Angelo, a neo-soul úttörője
Forrás: Udiscovermusic.com

Családja szerint az énekes „rendkívül megható zenei örökséget” hagyott maga után, és arra kérte a rajongókat, hogy ünnepeljék „azt az ajándékot, amelyet a világnak hagyott”. Az énekes a neo-soul műfaj úttörőjeként volt ismert, amely az R&B zenét ötvözi más műfajokkal, többek között a hip-hop és a jazz zenével.

Három albumával négy Grammy-díjat nyert. Slágerének, az Untitled (How Does it Feel) című dalnak a videoklipje akkor vált igazán népszerűvé, amikor az énekes meztelenül, egy felvételen énekelte el a dalt.

 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Cucc Petiben

Bayer Zsolt avatarja

Rudi barátom összefoglalta.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu