Meghalt D’Angelo, a neo-soul úttörője

Az énekes Michael Eugene Archer, akit rajongói D’Angelo néven ismertek, 51 éves korában rákkal vívott küzdelem után elhunyt – közölte családja egy nyilatkozatban.

Forrás: Udiscovermusic.com

Családja szerint az énekes „rendkívül megható zenei örökséget” hagyott maga után, és arra kérte a rajongókat, hogy ünnepeljék „azt az ajándékot, amelyet a világnak hagyott”. Az énekes a neo-soul műfaj úttörőjeként volt ismert, amely az R&B zenét ötvözi más műfajokkal, többek között a hip-hop és a jazz zenével.

Három albumával négy Grammy-díjat nyert. Slágerének, az Untitled (How Does it Feel) című dalnak a videoklipje akkor vált igazán népszerűvé, amikor az énekes meztelenül, egy felvételen énekelte el a dalt.