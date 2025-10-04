Kihirdették a döntést P. Diddy perében, nem kerülheti el a börtönt

P. Diddy perében az ítéletet Arun Subramanian bíró hozta meg pénteken a manhattani szövetségi bíróságon.

P. Diddy (Fotó: AFP)

Mint arról korábban lapunk is beszámolt, a P. Diddy néven ismert Sean Combs elleni perben májusban kezdődött meg a tárgyalás az Egyesült Államokban, ahol súlyos vádakat tártak a bíróság elé. A vád szerint a rapper a hírnevét és a testi erejét felhasználva bántalmazta és szexuálisan megalázta korábbi partnereit. Az ügy középpontjában két nő áll, köztük Cassandra Ventura, akit Combs évekig manipulált, megfélemlített és szexuálisan kizsákmányolt.