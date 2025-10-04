Rendkívüli

Orbán Viktor: Ha a hazát védjük, a családunkat védjük + videó

börtönPuff Daddyrapperbűncselekmény

Kihirdették a döntést P. Diddy perében, nem kerülheti el a börtönt

Négy év két hónap börtönbüntetésre ítélte a bíróság Sean Combs rappert és producert a szexuális erőszak és egyéb bűncselekmények miatt indult büntetőperben. A Puff Daddy, P. Diddy vagy Diddy művészneveken ismert, háromszoros Grammy-díjas amerikai zenész sztorija már hosszú ideje tartotta lázban a közvéleményt, főleg az amerikait.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 10. 04. 8:18
P. Diddy perében az ítéletet Arun Subramanian bíró hozta meg pénteken a manhattani szövetségi bíróságon.

P. Diddy
P. Diddy (Fotó: AFP)

Mint arról korábban lapunk is beszámolt, a P. Diddy néven ismert Sean Combs elleni perben májusban kezdődött meg a tárgyalás az Egyesült Államokban, ahol súlyos vádakat tártak a bíróság elé. A vád szerint a rapper a hírnevét és a testi erejét felhasználva bántalmazta és szexuálisan megalázta korábbi partnereit. Az ügy középpontjában két nő áll, köztük Cassandra Ventura, akit Combs évekig manipulált, megfélemlített és szexuálisan kizsákmányolt.

Az 55 éves Combsot július 2-án találta bűnösnek az esküdtszék nőkkel szembeni prostitúciós bűncselekményekben, de a súlyosabb vádpontokban – bűnszövetkezet alapítása, illetve szexuális célú emberkereskedelem – felmentette.

Combs a per során ártatlannak vallotta magát.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

