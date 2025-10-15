Dwayne JohnshonBlack JackJumanji

Dwayne Johnson új színésztársakkal tér vissza, de a Jumanji 3. már egy másik korszakban érkezik

Hosszú csend után újra mozgásba lendült a Jumanji-franchise: a Sony Pictures 2026. december 11-ére tűzte ki a következő rész premierjét, és most már hivatalos, hogy a négy főszereplő – Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black és Karen Gillan – ismét együtt tér vissza a képernyőre.

Munkatársunktól
2025. 10. 15. 13:38
Dwayne Jonson karaktere hús-vér formát ölthet, iután az eddigi filmekben csak egy videójátékos avatar volt.
Forrás: TMDb
Dwayne Johnson és a modern Jumanji-filmek jelentős sikert arattak: a 2017-es Jumanji: Vár a dzsungel 962 millió dollárt, a 2019-es Jumanji: A következő szint pedig nyolcszázmilliót termelt világszerte. Minden adott volt tehát, hogy gyorsan elkészüljön a folytatás – mégis már hat év telt el azóta, hogy utoljára láttuk a csapatot.

Forrás: TMDb

Dwayne Johnson: akciósztár vagy drámai színművész?

A hosszú várakozás egyik oka – a Covid-járvány, illetve a hollywoodi írósztrájk mellett – Dwayne Johnson rendkívül sűrű időszaka volt. A színész az utóbbi években szinte évente vállalt új blockbustert, de a korábbi sikerszéria helyett több projektje is gyengén szerepelt. A Dzsungeltúra, a Black Adam és a tavalyi karácsonyi akcióvígjáték, A hullahó-akció sem hozta a várt számokat, Johnson legutóbbi filmjét, a drámai hangvételű Zúzógépet pedig szinte teljes érdektelenség fogadta – mindössze hatmillió dollárral nyitott Észak-Amerikában és Kanadában, annak ellenére, hogy Johnson alakítása kapcsán sokan már Oscar-szobrot vizionálnak. Úgy tűnik, hogy a világsztár korábbi közönségmágnes ereje megkopott.

A The Hollywood Reporter információi szerint a harmadik modern Jumanji-film forgatókönyvét ismét Jeff Pinkner és Scott Rosenberg írta, vagyis ugyanaz a páros, akik az előző két epizódot is jegyezték. A produkciót a stúdió „a radar alatt” fejlesztette, és csak a közelmúltban kapta meg a hivatalos zöld lámpát, így most gőzerővel készítik elő a forgatást.

A főszereplők mellett két új arc is csatlakozik a dzsungelhez: Brittany O’Grady (A Fehér Lótusz) és Burn Gorman (Beetlejuice Beetlejuice, Az éhezők viadala: Énekesmadarak és kígyók balladája). 

A fiatal színészek szerepeiről egyelőre nem tudni részleteket, ahogy a történet cselekményéről sem, de minden jel arra utal, hogy a 2019-es film nyitva hagyott befejezése végre folytatást kap. Az előző két részben Johnson, Hart, Black és Gillan a videojátékos avatárokat alakították, akikbe a valós világ tinédzserei „beköltöztek” – őket Alex Wolff, Madison Iseman, Ser’Darius Blaine és Morgan Turner formálták meg, és a THR értesülései szerint ők is visszatérhetnek, akárcsak Awkwafina. A rendezői székben is visszatér Jake Kasdan.

 

