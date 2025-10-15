A Kossuth-díjas zenész ennek köszönheti, hogy nem lett végül kémikus 

A Zeneakadémia Solti -termében rendezték meg a születésnapi ünnepséget (Fotó: Felvegi Andrea)

– A Zeneakadémia fontos helyszín az életében. Milyen emlékei fűződnek ehhez az épülethez?

– Egy nagyon fontos emlékem is kötődik a Solti-teremhez. Édesapám kertésztervező volt, és voltak olyan szünidei munkák, ahol diákok is bekapcsolódtak kertészeti feladatokba. Emlékszem, hogy karvezetős hallgatók is voltak közöttük, akikkel jó barátság alakult ki. Amikor diplomakoncertjük volt, arra édesapám minket is bevitt. A családban mindannyian tanultunk zongorázni, de én akkor voltam először a Zeneakadémia épületében. A szünetben be tudtam menni az előcsarnokba, és én, a pomázi felvégi gyerek betekinthettem a nagyterembe. Földbe gyökerezett a lábam: egy fiatalember feltűrt fehér ingujjban valami fantasztikusan zongorázott. Könnyen lehet, hogy ennek az alkalomnak köszönhető, hogy nem lettem végül kémikus, hanem a zenészpályát választottam.

– A kerek születésnap mellett számos más évforduló is összekapcsolódott ezen az ünnepi koncerten. Melyek ezek?

– Bolya Mátyás, a Népzene Tanszék vezetője figyelt fel arra, hogy

itt nagyon sok évforduló találkozik, köztük a Zeneakadémia 150. évfordulója. Az önálló Népzene Tanszék is 15 éves, ami nagy büszkeségem. Jó érzés volt látni például az Erkel és Liszt által alapított tanszékek mellett a Népzene Tanszéket is a legfrissebb egyetemi dokumentumokban. Tavaly volt a Vujicsics Együttes ötvenéves, én is ötven éve foglalkozom népzenével.

– Milyen szerepet tölt be most az életében a népzene tanítása?

– A mai napig tanítok, most már nyugdíjasként, de ugyanolyan aktivitással dolgozom. Nagyon örülök annak, hogy talán az egyik legszebb munka, ami népzenésznek adódhat: én taníthatom a népzenét a klasszikus zenész és a jazz-zenész hallgatóknak, valamint a rendkívüli tehetségek osztályába járó muzsikuspalántáknak. Ez egy felemelő és szép feladat. Úgy szoktam mondani, hogy „preevangelizációt” vállaltam, hiszen a szájhagyományos zenei kultúra, a népzene szeretetébe invitálom azokat a nyitott és befogadó fiatalokat, akik ugyan más zenei műfajt választottak élethivatásuknak, de így ráláthatnak, megszerethetik, élményeket és inspirációt kaphatnak a népzenéből. Ez talán a mindent beteljesítő szolgálat számomra.