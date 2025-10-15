A Kossuth-díjas zenész ennek köszönheti, hogy nem lett végül kémikus 

– Hetvenedik születésnapját egy különleges koncert formájában ünnepelték meg. Kinek volt ez az ötlete?
Eredics Gábor ötven éve népzenész
– A családban és a baráti körben is volt ünneplés a kerek évforduló kapcsán. A két nagylányom, Eszter és Julcsi vetették fel, hogy mivel sok olyan tanítványom van a táncosok, koreográfusok, a klasszikus és népzenész hallgatók között a Zeneakadémián, a szentendrei Vujicsics zeneiskolai, korábban a Kalász művészeti iskolai növendékek és konzervatóriumi diákok között, akik aktív zenészek, táncosok, ezért egy olyan alkalmat kellene találni, ahol velük együtt ünnepelnénk. A Zeneakadémia fogadta be ezt a programot, amely a Solti-teremben kapott helyet. Nagy köszönettel gondolok ezért az egyetem teljes csapatára, a Népzene Tanszékre és Csoóri Sanyi „Sündire” a bensőséges hangulatú ünnepi rendezvényért.
– Kik köszöntötték az eseményen?
– Elsőként Fekete Gyula nemzetközi rektorhelyettes és Bólya Mátyás tanszékvezető szóltak. A régi barátok közül is sokan voltak ott: Gryllus Dániel, Szokolay Dongó Balázs, Balogh Kálmán, jelenlegi és egykori zeneakadémiai hallgatók, a Dalinda énekegyüttes, a Babra zenekar, Básits Branka, a klasszikus zenei szakosok közül Szaniszló Attila Vujicsics Tihamér Táncszvitjét zongorázta el hallatlan muzikalitással és virtuozitással. Természetesen a Vujicsics Együttes is fellépett, kiemelném Borbély Misi részvételét. Helyet kapott a műsorban Farkas Zoltán Batyu és felesége, Tóth Ildikó Fecske tánca és a ViGaD együttes is. Sebestyén Márta sajnos éppen lebetegedett, de Gryllus Dani, akivel fellépett volna, jelen volt és elhangzott a 133. zsoltár. Az idén harmincéves Söndörgő videóüzenetben köszöntött, ahogy a Szent Efrém Kórus és provanszi zenész barátom, Miqueu Montanaro is. Az est házigazdája Sebő Ferenc volt, a műsort Csoóri Sándor „Sündi” szerkesztette. Különösen megható volt, amikor a közelmúltban elhunyt konzervatóriumi zongoratanáromnak, Kertész Lajos bácsinak a 60. születésnapomra írt köszöntőjét hallhattuk Gaál Zoltán, a Dankó Rádió műsorvezetője tolmácsolásában. Azt lehetett érzékelni, hogy valami nagy szeretetkiáradás jellemzi ezt az egész koncertet. Unokáimtól gyönyörű virágcsokrot is kaptam. Örökké felejthetetlen lesz számomra.