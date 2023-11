Eredics Gábor: A magyarnóta a generációk és a nemzetek közötti fontos összetartó kapocs

– Az első körben több ezer szavazat futott be, ami nekünk egy nagyon pozitív visszajelzés a csatorna hallgatóitól, akik szinte a családunk. Természetesen vannak olyan dalok, amelyekre mindenképp számítottunk, hogy bekerülnek a top harmincba, mert azokat idős, szépkorú, fiatal, középkorú egyaránt ismeri. Ilyen például az Az a szép, A vén cigány vagy épp az Egy cica, két cica – mondta lapunknak Eredics Gábor, a csatorna igazgatója.

Eredics Gábor, a Dankó Rádió csatornaigazgatója (Fotó: Teknős Miklós)

Hozzátette, a magyarnóta tekintetében olyan óriási és gazdag a felhozatal, hogy akár évtizedekig minden évben megválaszthatják hallgatóik a legnépszerűbb ilyen műfajú dalt. – Ezt a kezdeményezést hagyományteremtő jelleggel hoztuk létre.

A 2014-ben hungarikumnak minősített magyarnóták olyan örök érvényű tartalmat hordoznak magukban, amely indokolttá teszi, hogy minden évben megkérdezzük, közülük melyik is az aktuális favorit.

Azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy az éneklés, dalolás szokása megmaradjon a közösségeinkben. Régen a falusi kultúrában bárki előadhatta kedvenc népdalát, a városi környezetben pedig a népies műdal, tehát a magyarnóta töltötte be ugyanezt a szerepet. Úgy látszik, nagy szükségünk van arra, hogy ne csak passzív befogadók legyünk. A magyanóta amiatt született, hogy közösségben is bátran dalra fakadhassunk. Közel áll hozzánk a dallamviláguk, sőt identitásunkat is meghatározzák, otthonossá teszik számunkra a hazánkat, a Kárpát-medencét.

A csatornaigazgató hangsúlyozta, hogy a 2023-as magyarnóta kiválasztása szeretné segíteni azt, hogy ez a zenei örökség is generációról generációra szálljon. – A XIX. században szinte naponta születtek új nóták, ez a század volt az új stílusú népdal aranykora is, illetve a népszínművek időszaka is ezeknek a terjesztésében óriási szerepet játszott.

Manapság nem annyira keletkeznek nóták, ám most is vannak nagyszerű szerzők – Szirmai Lászlót említhetném –, akik ebben a tradicionális stílusban fogalmazzák meg mondandójukat.

A legfrissebb nóták egyike például a Petőfi-emlékév kapcsán látott napvilágot. Egy neves prímást, ifj. Sárközy Lajost felkértük arra, hogy olyan Petőfi verseket zenésítsen meg, amelyek a maguk korábban nem váltak nótává.

A mai napig születnek magyarnóták (Forrás: Dankó Rádió/Horváth Péter)

A csatorna a külhoni magyarokat is megszólította a szavazással, ezzel kapcsolatban Eredics Gábor úgy fogalmazott: – Mi a magyar zene rádiója vagyunk. Ez egy nagyon mély értelmű szlogen, és arra utal, hogy

egy ilyen közmédia csatornának felelőssége van a közösség erősítésében, a nemzeti összetartozásban.

Ráadásul itt a magyar nóta kapcsán ki kell emelni, hogy egy egészen különleges Kárpát-medencei jelenségről is szó van, mivel nagyon sokszor a szomszéd népeknél, nemzetiségeknél is a magyar nóta hozzátartozik az otthonosság érzéséhez. Kevesen tudják, hogy a volt szlovákiai államfő, Rudolf Schuster például nagyszerű nótaénekes. Ez is azt mutatja, hogy nagyon fontos, hogy meglátogassuk a határon túli magyar közösségeket egy egy turné alkalmával, mert a magyar nóta fontos összekötő kapocs is lehet a szomszéd népekkel.

Borítókép: A Dankó Rádió a rádiózás történetében először indította útjára egy izgalmas szavazást (Fotó: Fotó: MTI/Zih Zsolt)