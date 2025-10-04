Újabb részletek derültek ki Észak-Erdély visszatéréséről

Az erdélyi bevonulás képeslaptörténete lényegében elkülönül az eseménysorozat fotótörténetétől, amelyet megannyi kiadványban feldolgoztak az utóbbi években – olvasható A visszacsatolt Észak-Erdély időkapszulái című írásban. Balázs D. Attila író, lapunk újságírója az MCC Magyar Összetartozás Intézete Látkép című sorozatában megjelent tanulmányában megjegyzi: a magyar képeslapkincs egészét tekintve képes levelezőlapok soha nem voltak ilyen mértékben összhangban önmagukkal, azaz kép és szöveg soha nem harmonizált ennyire egymással, mint az 1940-es nagy napok idején. Ezt úgy kell érteni, hogy számos olyan lap indult útjára az Észak-Erdélyben visszarendeződött magyar postaszolgálat révén, amely a magyar bevonulás hangulatát nemcsak képen, de rajtuk keresztül továbbított rövid tudósításokban, üzenetekben is megörökítette.

Észak-Erdély visszacsatolása után készült ritka képeslap Besztercéről (Forrás: MCC)

Ezt alátámasztandó az intézet honlapján fellelhető teljes írásban több olyan ritka képes levelezőlap is feltűnik a visszatért Nagyváradról, Besztercéről, Kolozsvárról és Nagyszalontáról, amelyek minden porcikájukban, de még a bélyegzők és a bélyegek vonatkozásában is a területi visszacsatolás eufóriáját hirdették – és hirdetik ma is.

Horthy Miklós kormányzó bevonulása Nagyváradra (Forrás: MCC)

A tanulmányból kiderül még az is, hogy melyek a magyar összetartozás talán legszebb sorai, amelyek valaha képes levelezőlapra íródtak.