Rendkívüli

Óriási bejelentést tett a vállalkozásoknak Orbán Viktor + videó

MCC Magyar Összetartozás Intézeteerdélyi képeslaptörténetképeslapkincs

Újabb részletek derültek ki Észak-Erdély visszatéréséről

Idén 85. esztendeje, hogy a második bécsi döntés révén Észak-Erdély néhány évre visszatért Magyarországhoz. A területi visszacsatolás és a bevonulás időszaka 1940 őszén a magyar összetartozás jelentős pillanata volt, amivel az erdélyi képeslaptörténet is új korszakába lépett – írja az MCC Magyar Összetartozás Intézete friss tanulmánya.

Magyar Nemzet
2025. 10. 04. 10:41
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az erdélyi bevonulás képeslaptörténete lényegében elkülönül az eseménysorozat fotótörténetétől, amelyet megannyi kiadványban feldolgoztak az utóbbi években – olvasható A visszacsatolt Észak-Erdély időkapszulái című írásban. Balázs D. Attila író, lapunk újságírója az MCC Magyar Összetartozás Intézete Látkép című sorozatában megjelent tanulmányában megjegyzi: a magyar képeslapkincs egészét tekintve képes levelezőlapok soha nem voltak ilyen mértékben összhangban önmagukkal, azaz kép és szöveg soha nem harmonizált ennyire egymással, mint az 1940-es nagy napok idején. Ezt úgy kell érteni, hogy számos olyan lap indult útjára az Észak-Erdélyben visszarendeződött magyar postaszolgálat révén, amely a magyar bevonulás hangulatát nemcsak képen, de rajtuk keresztül továbbított rövid tudósításokban, üzenetekben is megörökítette.

Észak-Erdély
Észak-Erdély visszacsatolása után készült ritka képeslap Besztercéről (Forrás: MCC)

Ezt alátámasztandó az intézet honlapján fellelhető teljes írásban több olyan ritka képes levelezőlap is feltűnik a visszatért Nagyváradról, Besztercéről, Kolozsvárról és Nagyszalontáról, amelyek minden porcikájukban, de még a bélyegzők és a bélyegek vonatkozásában is a területi visszacsatolás eufóriáját hirdették – és hirdetik ma is.

Horthy Miklós kormányzó bevonulása Nagyváradra (Forrás: MCC)

A tanulmányból kiderül még az is, hogy melyek a magyar összetartozás talán legszebb sorai, amelyek valaha képes levelezőlapra íródtak.

 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Borbély Zsolt Attila
idezojelekDobrev Klára

Vegytiszta nemzetárulás

Borbély Zsolt Attila avatarja

Oldódjon fel a magyar szuverenitás egy emberellenes államszövetségben?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu