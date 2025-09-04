Újrafotózták Fiumét és Abbáziát

A tanulmány különlegessége, hogy újrafotózott régi képeslapokat is felvonultat. Több mint száz év különbséggel jelenik meg előttünk Fiume híres sétálóutcája, a korzó, és a Szapáry móló is ugyanabból a szögből fényképezve.

Fiume anno és most

A fiumei kikötő és móló a régi képes levelezőlapok első számú témája volt, így természetesen az Adria Magyar Királyi Tengerhajózási Rt., a valaha volt legnagyobb hazai kereskedelmi tengerhajózási vállalat magyar építésű, part menti palotája is rendre feltűnt a felvételeken. Ötemeletes impozáns épülete kitűnik a visszafogottabb zsalus, olaszos házak közül

– olvasható az írásban.

A publikációban az egykori Baross Gábor kikötő magyar vonatkozású ipari emlékeiről, a Skull Mátyás fiumei vasöntödéjéből származó ma is szolgálatot teljesítő kikötőbakokról is olvashatunk.