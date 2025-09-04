fiumeAbbáziaMCC Magyar Összetartozás Intézet

Újrafotózták Fiumét és Abbáziát

Fiume és a magyar tenger címmel megjelent az MCC Magyar Összetartozás Intézetének legújabb tanulmánya. A Látkép-sorozatban napvilágot látott anyag a magyar tengerhajózás bölcsőjének jelenkori állapotát vázolja fel előttünk a múlt fényében Balázs D. Attila író, újságíró úti beszámolója segítségével.

Munkatársunktól
Forrás: Délmagyarország2025. 09. 04. 18:32
A tanulmány különlegessége, hogy újrafotózott régi képeslapokat is felvonultat. Több mint száz év különbséggel jelenik meg előttünk Fiume híres sétálóutcája, a korzó, és a Szapáry móló is ugyanabból a szögből fényképezve. 

Fiume
Fiume anno és most

A fiumei kikötő és móló a régi képes levelezőlapok első számú témája volt, így természetesen az Adria Magyar Királyi Tengerhajózási Rt., a valaha volt legnagyobb hazai kereskedelmi tengerhajózási vállalat magyar építésű, part menti palotája is rendre feltűnt a felvételeken. Ötemeletes impozáns épülete kitűnik a visszafogottabb zsalus, olaszos házak közül

– olvasható az írásban.

A publikációban az egykori Baross Gábor kikötő magyar vonatkozású ipari emlékeiről, a Skull Mátyás fiumei vasöntödéjéből származó ma is szolgálatot teljesítő kikötőbakokról is olvashatunk. 

 

Ezek a fémtömbök úgy állnak 1893 óta a parton, mintha mi sem történt volna azóta, mintha a Fiumei Szabadállam is csak egy álom lett volna, ahogy a Szerb–Horvát–Szlovén Királyság meg Jugoszlávia is. Karcolás sincs e magyar mementókon.

A tanulmányból azt is kiderül, milyen helytörténeti műveket rejt ma egy „rijekai” könyvesbolt, és hogy felérhet-e a fényűző Abbázia Fiumével szemben.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bánó Attila
idezojelekDonald Tusk

Von der Leyennek a lengyel kerítés tetszik, a magyar nem

Bánó Attila avatarja

Az unió háborúpárti vezetőitől nem remélhetjük sem a kettős mérce feladását, sem a béke megteremtésének szorgalmazását.

