Kóstolják meg Európa ízeit, ezúttal zenés formában

A Müpa népszerű ifjúsági koncertsorozata, az Európa ízei idén is zenei-gasztronómiai utazásra hívja a fiatal közönséget, ahol a klasszikus zene fő fogásait épp olyan könnyen fogyaszthatóan és fenségesen tálalják, mint egy igazi lakomán. Négy koncert, négy ország – a szervezők a kontinens legszebb dallamait szolgálják fel ínycsiklandozóan izgalmasan, sok-sok új élménnyel fűszerezve.

Magyar Nemzet
2025. 10. 07. 20:25
Bár a sorozat minden alkalommal egy-egy nemzet méltán híres dallamait tálalja három fogásban, az Európa ízei nem csupán a zenéről szól. Minden koncert kulturális kitekintést és humorral, interaktivitással fűszerezett élményeket kínál, hiszen sokak számára ezek az alkalmak jelentik az első igazi találkozást a klasszikus zene világával. Szélpál Szilveszter operaénekes műsorvezetőként segít a fiatal közönségnek ráérezni a nem is olyan komoly komolyzene ízére, egyúttal gondoskodik arról, hogy a művészet ne megközelíthetetlen attrakcióként jelenjen meg, hanem átélhető, érthető, örömteli és inspiráló pillanatok sokaságaként maradjon meg a hallgatóság emlékeiben. Moderátorként nem csupán összeköti a műsorszámokat, hanem feltesz a karmesternek minden olyan kérdést, ami felmerülhet, a választ pedig közérthetően, humorral fűszerezve adja át az iskolásoknak. 

Európa ízei
Az Európa ízei ifjúsági koncertsorozattal Angliába is tehetünk egy kirándulást (Forrás: MÜPA)

A zenés gasztrotúra másik állandó résztvevője a Nemzeti Filharmonikus Zenekar, amelynek élén olyan nagyszerű karmesterek működnek közre, mint Farkas Róbert, Cser Ádám, Török Levente és Dénes-Worowski Marcell. Az évad négy hangversenye igazi kulturális utazásra hív: Angliától Németországon és Ausztrián át egészen Lengyelországig.  

Lengyelország zenei ízei is íncsiklandóak (Forrás: MÜPA)

Október 19-én a szigetország elegáns hagyományait idéző teadélelőtt nyújt betekintést az angol zenei tradíciókba. Purcell barokk nyitánya ízelítőt ad Shakespeare mesés világából, Britten Purcell-témára írt darabja játékosan modernizálja a 17. századi művet, a desszertet pedig Elgar ikonikus indulója, a Pompa és fény jelenti majd. 

A következő, november 16-i koncert Németországba kalauzolja a közönséget: Mendelssohn jól ismert Nászindulója előételként, Beethoven „Eroica” szimfóniájának nyitótétele főfogásként csendül fel, majd Wagner ikonikus darabja, A walkürök lovaglása tesz pontot a német i-re. 

 

Németországból Beethoven és Wagner dallamok érkeznek (Forrás: MÜPA)

Az osztrák lakomán március 22-én Mozart Così fan tutte-nyitánya adja a derűs kezdést, Haydn Üstdobpergés szimfóniája lendületes főételként érkezik, majd ifjabb Johann Strauss Kék Duna-keringője koronázza meg a matinét. 

A május 17-én záruló sorozat utolsó koncertje gondolatban Lengyelországba repíti a hallgatóságot. 

Moniuszko tündérmesés darabja hozza meg az étvágyat Chopin első zongoraversenyének nyitótételéhez, végül Antoni Szałowski zenekari nyitánya adja az ínyenc befejezést az egyszerre bensőséges és ünnepélyes lakomának. 

A Müpa ezzel a sorozattal is hű marad küldetéséhez: hidat épít a múlt és a jövő, a klasszikus zene és a fiatalabb közönség tagjai között. Az Európa ízei biztos belépőt jelent a következő generációknak, hogy otthonosan mozoghassanak a kultúra és a művészetek magával ragadó világában.

 

 

