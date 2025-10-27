Rendkívüli

Orbán Viktor békemissziója folytatódott, a pápa fogadta a miniszterelnököt

Isztambul magyaroknak: 6+1 tipp a tökéletes utazáshoz

Isztambul régóta rendkívül népszerű úti cél a magyarok körében, sőt évről évre népszerűbb, 2024-ben 250 ezer magyar turista járt Törökországban. Amellett, hogy viszonylag közel van, mintegy kétórás repülőúttal elérhető, nem kevésbé fontos szempont, hogy akár már 3-4 napos út során is egy élménydús utazást szervezhetünk magunknak. De mire számítsunk, ha úgy döntünk, célba vesszük a várost? 6+1 hasznos tippel segítünk.

Bujtás Merdzsán
2025. 10. 27. 12:12
Isztambul. Fotó: Bujtás Merdzsán
Isztambul közkedvelt célpontja a magyaroknak, hiszen nem túl távoli úti cél, ráadásul történelmében igen gazdag, telis-tele olyan látványosságokkal, amit sokan legalább életükben egyszer látni szeretnének. Ebben a cikkben olyan tippeket adunk, amelyek minden Isztambulba utazni vágyónak hasznosak lehetnek.

View inside the mosque Hagia Sophia, in Istanbul, on northern Turkey, on September 19, 2025. Vue de l interieur de la mosquee Sainte Sophie, a Istanbul, dans le nord de la Turquie, le 19 septembre 2025. (Photo by Flora Elie / Hans Lucas via AFP)
A Hagia Szophia belülről. Fotó: FLORA ELIE / Hans Lucas

Csoportos utazás vagy egyéni?

Korábbi cikkünkben már végigvettük, mit is lehet csinálni egy rövidebb, 3-4 napos utazás során Isztambulban, illetve kiemeltük a csoportos utazás előnyeit is. Isztambul azonban tipikusan olyan város, ahova akár mi magunk is megszervezhetjük az utunkat, igaz, hogy a szállások tekintetében elképesztően nagy a kínálat, ezzel együtt pedig legalább ennyire változatos azok tényleges állapota a korábbi besorolásukhoz képest. Éppen ezért, ha valaki nem magabiztos még az önálló utazásszervezésben és nincs meg a kellő rutinja például a szállásfoglalásokban és abban, hogy milyen buktatókra kell figyelni, annak inkább a csoportos utazást ajánljuk, hiszen ott az utazásszervező gondoskodik erről, valamit a repülőjegyek és a programok összeállításáról is. Több utazási iroda – például a Mettravel is, amelynek egyik kiemelt desztinációja a török város – szervez egész évben utazásokat Isztambulba, megfizethető áron.

Tömegközlekedés – nagyon hasznos az Isztambul kártya

Isztambul felfedezésének legegyszerűbb és leggyorsabb módja egy tömegközlekedési kártya, amivel ráadásul kedvezményesen használhatjuk a buszokat, villamosokat, metrókat, de még a kompokat is. A kártya rögtön leszállás után, a repülőtéren is elérhető, azonnal tudunk rá pénzt feltölteni, így már a reptértől a belvárosba jutást is jelentősen olcsóbban lehet megtenni. Kártyát természetesen a városban is lehet venni a villamosmegállókban lévő automatákból, valamint a kikötőkben, pályaudvaroknál, pénzt pedig mind készpénzzel, mind bankkártyával lehet rá tölteni. A kártya megtartható, és bármikor újra használható, ha úgy döntünk, hogy még szeretnénk visszatérni Isztambulba.

ISTANBUL, TURKEY - 2025/01/09: Customers using Turkish bank ATM's near the Grand Bazaar on the European side of Istanbul. The Turkish population continues to struggle with a deepening cost-of-living crisis marked by high inflation and a depreciating currency, the government is calling on citizens to remain patient while it intensifies efforts to attract foreign investment to stabilize the economy. (Photo by John Wreford/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)
A villamosmegállóban nemcsak bankautomatákat, de a tömegközlekedési kártyához szükséges feltöltőpontot is találunk. Fotó: SOPA Images / LightRocket

Pénz – euró vagy líra?

Ha váltani szeretnénk, akkor mindenképpen eurót vagy dollárt érdemes a helyi valutára váltani, magyar forintot nem. Az utazás alatt nyugodtan lehet nálunk csak euró, de ha tudjuk, mennyi lírát költenénk el biztosan az utazásunk alatt, akkor a helyi valutát is használhatjuk. Viszont a repülőtér környékén rosszul váltanak, tehát mindenképp a városban ajánljuk a pénzváltó használatát, és a kapott nyugtát érdemes megőrizni az utazás időtartama alatt. A csoportos utazás egyik előnye egyébként, hogy a szervezők és az idegenvezető pontosan tudja, melyik váltóhoz érdemes mennünk török líráért. Valamilyen készpénzzel – legyen az euró vagy líra – mindenképp érdemes készülnünk, mert a bazárokban könnyebben és jobban tudunk alkudni, a bankkártyás fizetést kevésbé kedvelik az árusok és nehezebben engednek a termék árából. Ha nagyobb értékű török líra marad meg, azt érdemes még a hazautazás előtt visszaváltani euróra. 

Street vendors sell food at a busy corner in Istanbul as protests carry on nearby, March 25, 2025. Despite a government protest ban, mass demonstrations erupted nationwide following the arrest of Istanbul Mayor Ekrem Imamoglu on corruption charges, with crowds demanding democracy and chanting people, rights, justice. Over one thousand people have been arrested across Turkey, including eight journalists. (Photo by Su Cassiano / Middle East Images via AFP)
Az utcai árusoknál is jól jön a készpénz. Fotó: SU CASSIANO/AFP / Middle East Images

Az alkudozás kötelező

Ha kiszemeltünk magunknak egy terméket, érdemes türelmesen végigmenni a bazáron és megnézni, melyik árusnál milyen minőségű és mennyibe kerül az adott termék. Ha megtaláltuk a számunkra szimpatikus árust, kezdődhet az alkudozás, ami mondhatjuk, hogy kötelező, máskülönben egészen biztosan túl drágán fogunk hozzájutni a kiszemelt szuvenírhez. Az árusok ezt el is várják, tehát nyugodtan bemondhat az ember a termék „eredeti” árához képest egy jóval kisebbet, akár a felét is, ez teljes mértékben a helyi kultúra része. 

ISTANBUL, TURKEY - 2025/01/08: Dried fruit and spice for sale inside the Istanbul Spice Bazaar. The Spice Bazaar otherwise known as the Egyptian Bazaar is one of the largest historical covered markets in Istanbul, second only to the famous Grand Bazaar. (Photo by John Wreford/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)
Az alkudozás szinte kötelező a bazárokban. Fotó: Getty Images / LightRocket

A turistalátványosságok és még sok más

Persze vannak az úgymond kötelezően meglátogatandó, ikonikus helyek Isztambulban, azonban ezeken kívül érdemes felfedezni a kevésbé népszerű helyeket is. Ilyen például az ázsiai oldal, ahol jobban átérezhetjük a helyi hangulatot, nincs annyi turista, és rengeteg park, valamint igazi autentikus török étterem található.

Az ázsiai oldal kihagyhatatlan látnivalói például az Üsküdár történelmi negyed, ahol több 16. századi mecset (Mihrimah Sultan, Çinili) és egy modernebb gyöngyszem (Sakirin mecset) is található. A Boszporusz partja mentén pedig teakertek, halas büfék, valamint gyönyörű, panorámás sétány várja az embert. Ha már Üsküdárban vagyunk, a Leánytorony szintén nem maradhat le a listáról. Ez, a Boszporuszban álló, apró szigeten épült torony Isztambul egyik legismertebb jelképe. Üsküdárból kis hajóval megközelíthető, és érdemes este menni, amikor a part menti fények visszatükröződnek a vízen.

Fotó: Bujtás Merdzsán

Isztambul egyik legautentikusabb negyede Kadiköy, itt vásárolnak, esznek és teáznak a helyiek. Az itt található piac ideális hely déli sétára és helyi ízek felfedezésére, míg a kikötőnél induló kompok a város legjobb kilátását kínálják.

A Haydarpaşa pályaudvar egy a 20. század eleji német stílusú vasútállomás, ami nemcsak építészetileg különleges, de a tengerparti séták egyik ikonikus kiindulópontja is. A listánkra került még ezen kívül a Moda negyed, mely egy fiatalos városrész kávézókkal, parkokkal és művészeti galériákkal. Az itt található sétányról naplementében gyönyörű a kilátás az európai oldalra, nem mellesleg a helyiek ide járnak piknikezni és futni. 

Isztambul
Az ázsiai oldalt nem érdemes kihagyni. Fotó: Bujtás Merdzsán

Helyi ízek megfizethető áron

Az éttermek tekintetében érdemes azokat a helyeket keresnünk, amelyek kis utcákban, nem a turistalátványosságok közvetlen szomszédságában vannak. Jó jel lehet, ha olyan éttermet választunk, ahol sok helyi embert látunk. De nemcsak éttermekben tudunk helyi ízeket kóstolni, ugyanis a város tele van kisebb büfékkel, utcai árusokkal, ahol sült gesztenyét, kukoricát, döner kebabot, böreket és még sok más török ételt vehetünk. Amit még mindenképp érdemes megkóstolni, az a kikötőkben – legfőképp Eminönünél – található halas szendvicset.

Turkey, Istanbul, Fatih district, Eminönü, night corn street vendor (Photo by OLART Fabien / Hemis.fr / hemis.fr / Hemis via AFP)
Az utcán rengeteg árust találunk. Fotó: OLART FABIEN / HEMIS.FR / hemis.fr

Tartsuk tiszteletben a kulturális szabályokat!

Ha mecsetbe látogatunk, fontos, hogy tiszteletben tartsuk a szabályokat: váll és térd legyen takarva, nőknek érdemes sálat vagy kendőt vinni a fej letakarásához. Mindig vegyük le a cipőt belépés előtt – ezt egy erre a célra rendszeresített polcon, cipőtárolón lehet hagyni –, kerüljük a hangoskodást, és csak ott készítsünk fotót, ahol engedélyezik is. 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

