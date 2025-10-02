Janis Joplinemlékkoncertklub

Janis Joplin, a blues fehér királynőjének dalai a Muzikum színpadán

A 2003-ban alakult Janis Joplin-emlékzenekar Joplin halálának 55. évfordulóján, október 3-án este emlékezik meg a blues fehér királynőjéről a Muzikum Klub színpadán. A zenekar 22 éves múltjában rengeteg őrült buli volt, ezen az éjszakán is erre számíthat a joplinos közönség. Énekesnőjük, Garda Zsuzsa az elsők között volt, aki Janis Joplin dalait énekelte Magyarországon. Azóta is kevesen követik e tradíciót, főként azzal a hitelességgel és erőteljes kisugárzással, ami Zsuzsára jellemző.

Magyar Nemzet
2025. 10. 02. 16:17
Az egész estés koncertetJanis Joplin dalaiból állítjk össze. Fotó: Bank Ildikó
Az egész estés, Janis Joplin dalaiból álló koncertprogram fellépői Garda Zsuzsa ének, Lovas János gitár, Nagy „Nono” Norbert gitár, Prohászka Ferenc basszusgitár, Takács Attila „Kistaki” szájharmonika és Gilián Gábor dob.

Janis Joplin
Garda Zsuzsa  Janis Joplin halálának 55 évfordulóján énekel a Muzikum Klubban. Fotó: HUNYADI ZSOLT

Koncert Janis Joplin emlékére

Garda Zsuzsa énekesnő 50. születésnapjára élesztette újra a Janis Joplin-emlékzenekart, Janis Joplin Tribute Band néven. Az első felállást Vörös Gábor (Ossian, Omen, Fahrenheit, Piramis stb.) hozta össze, 2003-ban, Joplin 60. szülinapjára. Ebben a zenekarban olyan sztárokból verbuválta össze a bandát, mint Csillag Endre (Edda, Bikini, Deák Bill, Kormorán) vagy Pribil György, a Kimnowak gitáros-zeneszerzője. Első koncertjükön a sztárvendég Keresztes Ildikó volt.

Ez a »supergroup« Zsuzsával az élen egy évig járta az országot. Olyan sikereket értek el, hogy úgy tűnt, ezt érdemes folytatni. Csakhogy a sztárokból álló csapat nem maradhatott együtt, így Zsuzsa és kollégája, Prohászka Ferenc úgy döntöttek, akkori, épp parkolópályára került saját formációjukkal (Hetedik Nap) folytatják a projektet.

Ezt a történet aztán 16 éven keresztül tartott. A zenekarban sok zenész megfordult. Az alapfelállásban még Kovács Attila dobolt. Tóth János Rudolf fia, aki Clapton magyar (gitár)hangja is lehetne, Tóth Henrik évekig erősítette a csapatot. Henriket a jelenlegi gitáros, Nagy „Nono” Norbi (Zanzibár) követte a színpadon. Mellette egy ízig-vérig rockgitáros tépi a húrokat – Lovas Jani (Philadelphia, Pandora, Ingajárat). A basszusgitáros a kezdetektől Prohászka Ferenc volt, aki az első zenekartól kíséri barátként és kollégaként Zsuzsa pályafutását. Színesebbé téve a műsort, egy idő után szájharmonikás is került a bandába. A jelenlegi felállásban Takács Attila „Kistaki” erősíti ezt a posztot.

 

Koncertjeikre előszeretettel hívták meg neves zenész barátaikat, és olyan sztárokat, akik előtt tisztelettel adóztak, például Keresztes Ildikó, Sonia Zambrano, Ferenczi György, Pribil György, Tátrai Tibor, Tóth János Rudolf, Nagy Zsolt „Liszt”, Benkő Zsolt, Pásztor Anna, Zalatnay Sarolta – és hosszan sorolhatnánk még a 16 év alatt velük fellépő kollégákat.

A zenekar kalandos élete folyamán szinte az összes akkori bluesfesztiválon fellépett – Sziget Fesztivál, Gastroblues, szinte minden rock klubban az ország területén –, volt, hogy egy évben 80 koncertet adtak.

 


 


 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

