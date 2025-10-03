svenkMarék VeronikaHír TVjapánok

Piros oroszlánnal hódítottuk meg Japánt

Egy huszonéves fiatal lány, Marék Veronika a hatvanas évek elején megírta és megrajzolta a Laci és az oroszlán című mesekönyvét, amit kiadtak és azóta is minden évben kiadnak Japánban, ahol eddig közel hétszázezer példányban kelt el, és ahol a kis piros oroszlán figurája nemzedékek számára jelenti a bátorság elnyerésének szimbólumát. Ennek a titokzatos jelenségnek eredt a nyomába Visky Ábel rendező és filmes csapata, hogy megfejtse a különös siker titkát – japánokkal, magyarokkal, gyerekekkel és Marék Veronikával.

Magyar Nemzet
2025. 10. 03.
Fotó: © Filmworks
A Svenk stábja ott járt a Kell egy oroszlán díszbemutatóján, a különleges alkotás pedig már elérhető a Filmio kínálatában. A műsorban emellett még szó lesz a Móricz Zsigmond regényéből készülő Úri muri, megazisten! című mozifilm nyári forgatásáról, a látványos 1242 – A nyugat kapujában című történelmi film kulisszatitkairól, és a 100 éve született színészlegenda, Kállai Ferenc feledhetetlen filmjeiről, amelyek közül közel 30 elérhető a Filmio kínálatában. 

Piros oroszlánnal hódítottuk meg Japánt
Marék Veronika Laci és az oroszlán című mesekönyvét töretlen siker övezi Japánban (Fotó: © Filmworks)

A Nemzeti Filmintézet támogatásával készült Kell egy oroszlán című kreatív dokumentumfilmben 

annak járnak utána az alkotók, mi lehet a titka a Laci és az oroszlán című Marék Veronika-mesekönyvnek Japánban, ahol töretlen siker övezi az 1965-ös első megjelenése óta: évente hétszázezer példányban adják ki mind a mai napig 

– mondta el Visky Ábel, a film rendezője a Svenk a stábjának. Hozzátette: a dokumentumfilmmel az volt a céljuk, hogy bemutassák, a József Attila-díjas írónő és grafikus letisztult vizuális stílusa, illetve a mese története milyen hasonlóságot mutat a japán kultúrával. A rendező azt is elárulta: a nézők a film alatt egy érzelmi utazáson vehetnek részt, és közel kerülnek Marék Veronika varázslatához. Ezért sokkal jobban fognak tudni kapcsolódni a szerzőhöz és ahhoz a szellemiséghez, amit képvisel. 

A Svenk szombati adásában Marék Veronika azt is elárulja, honnan merítette az ötletet a meséhez, amely a világ leggyávább kisfiújáról szól, akit egy kis oroszlán megtanít bátornak lenni. 

A stáb elment Japánba, hogy megnézze, hogy tényleg ismerik-e a könyvet, és beigazolódott a feltételezés. Kiderült, hogy a gyerekek ott is szeretik és olvassák

– mondta el a szerző. Marék Veronika a mesekönyv üzenetét is megosztotta a Svenk stábjával: „Önmagunkra kell figyelni, a saját álmainkra, vágyainkra és meg kell próbálni túllépni a gyengeségeinken egy kis erővel, egy kis oroszlánnal, hogy ne gátoljon minket az életben.” 

A Kell egy oroszlán már elérhető a Filmio kínálatában. 

A SVENK film- és mozimagazin a Nemzeti Filmintézet (NFI) megbízásából készül, szombaton 12:30-tól és vasárnap 7:30-tól látható a HírTV-n, és elérhető az NFI YouTube-csatornáján is. 

 

A Marék Veronikával és Visky Ábellel készült interjú már most elérhető itt: 

 

