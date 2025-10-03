Piros oroszlánnal hódítottuk meg Japánt

A Svenk stábja ott járt a Kell egy oroszlán díszbemutatóján, a különleges alkotás pedig már elérhető a Filmio kínálatában. A műsorban emellett még szó lesz a Móricz Zsigmond regényéből készülő Úri muri, megazisten! című mozifilm nyári forgatásáról, a látványos 1242 – A nyugat kapujában című történelmi film kulisszatitkairól, és a 100 éve született színészlegenda, Kállai Ferenc feledhetetlen filmjeiről, amelyek közül közel 30 elérhető a Filmio kínálatában.

Marék Veronika Laci és az oroszlán című mesekönyvét töretlen siker övezi Japánban (Fotó: © Filmworks)

A Nemzeti Filmintézet támogatásával készült Kell egy oroszlán című kreatív dokumentumfilmben

annak járnak utána az alkotók, mi lehet a titka a Laci és az oroszlán című Marék Veronika-mesekönyvnek Japánban, ahol töretlen siker övezi az 1965-ös első megjelenése óta: évente hétszázezer példányban adják ki mind a mai napig

– mondta el Visky Ábel, a film rendezője a Svenk a stábjának. Hozzátette: a dokumentumfilmmel az volt a céljuk, hogy bemutassák, a József Attila-díjas írónő és grafikus letisztult vizuális stílusa, illetve a mese története milyen hasonlóságot mutat a japán kultúrával. A rendező azt is elárulta: a nézők a film alatt egy érzelmi utazáson vehetnek részt, és közel kerülnek Marék Veronika varázslatához. Ezért sokkal jobban fognak tudni kapcsolódni a szerzőhöz és ahhoz a szellemiséghez, amit képvisel.

A Svenk szombati adásában Marék Veronika azt is elárulja, honnan merítette az ötletet a meséhez, amely a világ leggyávább kisfiújáról szól, akit egy kis oroszlán megtanít bátornak lenni.

A stáb elment Japánba, hogy megnézze, hogy tényleg ismerik-e a könyvet, és beigazolódott a feltételezés. Kiderült, hogy a gyerekek ott is szeretik és olvassák

– mondta el a szerző. Marék Veronika a mesekönyv üzenetét is megosztotta a Svenk stábjával: „Önmagunkra kell figyelni, a saját álmainkra, vágyainkra és meg kell próbálni túllépni a gyengeségeinken egy kis erővel, egy kis oroszlánnal, hogy ne gátoljon minket az életben.”

A Kell egy oroszlán már elérhető a Filmio kínálatában.