Esti mese minden estére: érdemes örökzöld történeteket választani

A Laci és az oroszlántól A kockásfülű nyúlig: Marék Veronika meséi

Az egyik legnépszerűbb kortárs magyar meseíró, Marék Veronika – a Boribon és a Kippkopp-könyvek szerzője, A kockásfülű nyúl írója – egyik emblematikus hőse, Laci épp ilyen. Fél a sötétben, elszalad, ha meglát egy ijesztő kutyát, de van egy nagy vágya: pilóta szeretne lenni. Igen ám, de hogy lehetne pilóta egy gyáva kisfiúból? Természetesen egy oroszlán segítségével. A bátorságáról híres állat megtanítja Lacinak, miként győzze le félelmét, s miután elvégezte feladatát, búcsút vesz tőle, hogy másoknak segítsen.

A történet Magyarországon kívül más országokban is sikeres lett, még a világ másik oldalára, Japánba is eljutott, ahol ötven éve jelent meg először, és azóta is minden évben kiadják. A fordítást az egykor hazánkban tanuló Tokunaga Jaszumoto készítette, aki visszatérve a Tokiói Egyetem finnugor tanszékének professzora lett, és legkedvesebb magyar könyvének nevezte a mesét.