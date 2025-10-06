Ridley ScottSzárnyas fejvadászfilmrendező

Ridley Scott szerint a mai filmek „sz…rok”

A 87 éves filmrendező a hétvégén a Brit Filmakadémia egyik munkatársával ült le beszélgetni, mely során megkérdezték tőle, mely mai filmek keltették fel az érdeklődését. Ridley Scott megdöbbentő választ adott.

Magyar Nemzet
2025. 10. 06. 12:26
Fotó: Getty Images
Ridley Scott – akinek a nevéhez többek között olyan kiváló mozik fűződnek, mint a Thelma és Louise, a Szárnyas fejvadász, A nyolcadik utas: a Halál vagy a Gladiátor – a BFI hétvégi retrospektív eseményén adott meglepő választ a kérdésre, hogy mely mai filmek hagytak mély nyomot benne.

Ridley Scott szerint a mai filmek „sz*rok”
Ridley Scott nem csomagolta be a véleményét (Fotó: Mike Marsland / WireImag)

Manapság rengeteg film készül, szó szerint milliónyi világszerte, ezek többsége pedig sz…r. Ezért azt csinálom, és szörnyű, hogy ezt kell mondanom, de elkezdtem a saját filmjeimet nézni, ezek pedig nagyon jók. És nem is járt el felettük az idő.

– fogalmazott a kétszeres Primetime Emmy-díjas angol filmrendező és producer.

Scott-tól nem áll távol az öntömjénezés, korábban például a közelgő Gladiátor II-t nevezte „a legjobb filmnek, amit valaha készített”, míg a G.I. Jane-t „a valaha készült legjobb feminista filmnek” titulálta. A szuperhősfilmekről pedig egyszerűen csak annyit mondott: „unalmas sz…r az egész.”

A 87 éves alkotó nemrég fejezte be The Dog Stars című posztapokaliptikus sci-fi filmjét, amelyben Jacob Elordi, Josh Brolin, Margaret Qualley és Guy Pearce is szerepel. A bemutatót 2026-ra tervezik.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

