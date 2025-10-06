Ridley Scott szerint a mai filmek „sz…rok”

Ridley Scott – akinek a nevéhez többek között olyan kiváló mozik fűződnek, mint a Thelma és Louise, a Szárnyas fejvadász, A nyolcadik utas: a Halál vagy a Gladiátor – a BFI hétvégi retrospektív eseményén adott meglepő választ a kérdésre, hogy mely mai filmek hagytak mély nyomot benne.
Manapság rengeteg film készül, szó szerint milliónyi világszerte, ezek többsége pedig sz…r. Ezért azt csinálom, és szörnyű, hogy ezt kell mondanom, de elkezdtem a saját filmjeimet nézni, ezek pedig nagyon jók. És nem is járt el felettük az idő.
– fogalmazott a kétszeres Primetime Emmy-díjas angol filmrendező és producer.
Scott-tól nem áll távol az öntömjénezés, korábban például a közelgő Gladiátor II-t nevezte „a legjobb filmnek, amit valaha készített”, míg a G.I. Jane-t „a valaha készült legjobb feminista filmnek” titulálta. A szuperhősfilmekről pedig egyszerűen csak annyit mondott: „unalmas sz…r az egész.”
A 87 éves alkotó nemrég fejezte be The Dog Stars című posztapokaliptikus sci-fi filmjét, amelyben Jacob Elordi, Josh Brolin, Margaret Qualley és Guy Pearce is szerepel. A bemutatót 2026-ra tervezik.