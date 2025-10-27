Lehet, hogy elmarad a Rockmaraton Fesztivál

A Rockmaraton több mint 30 éves története nem ér véget, azonban a jelenlegi zenei és fesztiválpiaci helyzet jelentős kihívásokat jelent. Magyarországon számos fesztivál szűnt meg vagy szünetelteti működését, ami a piac bizonytalanságát jelzi. Különösen aggasztó, amikor arról lehet olvasni, hogy Magyarország és Európa egyik legnagyobb fesztiválja sem biztos, hogy 2026-ban megvalósul. A Rockmaraton mindig saját kockázatvállalással működött, elsősorban a jegybevételre és a vendéglátásra támaszkodva, érdemi támogatások és szponzorok nélkül. Az elmúlt évek jelentős költségnövekedése miatt a fesztivál fenntarthatósága alapos szakmai és pénzügyi mérlegelést igényel. Nem lehet a vendégekre terhelni az emelkedést és mi sem tudjuk lekövetni a kigazdálkodást. Fontos számunkra, hogy a rendezvény hiteles és felelős módon működjön a fellépők, szolgáltatók és a közönség felé egyaránt. Célunk, hogy a Rockmaraton hosszú távon fennmaradjon. Ezért jelenleg a folytatás feltételeinek újratervezése zajlik. Kérjük a közönség türelmét és megértését. További információkkal folyamatosan jelentkezünk. A rock mutassa meg az erejét és az összetartozását! Így lehetünk igazán láthatóak