Rendkívüli

Milliárdos számlagyár: szabadlábon a titokzatos baloldali háttérember

gyászhírMagyar Művészeti Akadémiakomolyzene

Elhunyt Sári József Kossuth-díjas zeneszerző, aki Németországban is hatalmas népszerűségnek örvendett

Életének 91. évében, vasárnap elhunyt Sári József Kossuth- és Erkel-díjas zeneszerző, a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia rendes tagja.

Munkatársunktól
Forrás: MTI2025. 10. 21. 13:56
Sári József zeneszerző munkássága meghatározta a magyar kortárs zenét.
Sári József zeneszerző munkássága jelentősen meghatározta a magyar kortárs zenét. Forrás: Mediaworks
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Sári József 1935. június 23-án született Lentiben. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán karvezetés, zeneszerzés szakon szerzett diplomát. 1971 és 1984 között a Német Szövetségi Köztársaságban (Frankfurt, Giessen) szabadfoglalkozású zeneszerzőként dolgozott. 1984-től a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolában tanított. 1992 és 2005 között a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán a zeneelmélet-szolfézs tanszék vezetője, 1997-től 2005-ig egyetemi tanára volt. 1997-től 2007-ig a Magyar Rádió kortárs zenei lektoraként működött. 1998-tól a Széchenyi Irodalmi és Magyar Művészeti Akadémia tagja. Főként vonószenekari műveket komponált. Két szerzői lemeze jelent meg.

Műveit rendszeresen játszották Magyarországon és külföldön, főként Németországban. Szerzeményei többször is szerepeltek a Tribune International Paris és az IGNM (Új Zene Nemzetközi Társasága) rendezvényein.

Több szerzeményét külföldi felkérésre írta, így például a Leoniden című darabot, amelyet a giesseni színház zenekara mutatott be 2004-ben. A finnországi Korsholm Music Festival számára írta 2005-ben Korsholm Concertino című művét. Der Hutmacher (A kalaposmester) című operáját 2008-ban mutatták be Regensburgban, Napfogyatkozás című operáját 2000-ben Pforzheimben, majd 2009-ben a Magyar Állami Operaházban.

Szerzeményeit az Editio Musica Budapest, a Bärenteiter, az Akkord, a Ricordi és Accent kiadó jelentette meg nyomtatásban, művei közül több mint negyven jelent meg CD-n a Hungaroton, a Fonó Records és a BMC Records kiadásában.

Sári József pályafutása során számos elismerésben részesült: 1991-ben Erkel Ferenc-díjjal, 1995-ben és 2005-ben Bartók Béla–Pásztory Ditta-díjjal, 1998-ban érdemes művész címmel ismerték el. 2009-ben Kossuth-díjjal tüntették ki a nagy európai zenei hagyományokhoz kapcsolódó műfajgazdag alkotómunkája és művészetoktatói tevékenysége elismeréseként. Több rangos német díjat is kapott. 2015-ben Aritisjus-díjat vehetett át Novellette No. 4/b klarinétra című művéért komolyzenei kategóriában.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekForbes

Mindig így kezdődik

Bayer Zsolt avatarja

Semotiuk elvtárs a Forbesban már az uniós tagságunk elvételével fenyeget.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu