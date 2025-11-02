Rendkívüli

Brutális késes támadás a brit vonaton, sok a sérült + videó

Íme, a magyar nézők tíz kedvenc horrorfilmje az elmúlt évekből

Az évtized közepén járván a Magyar Filmadatbázis összegezte, hogy a 2020-as években melyik volt a magyar nézők tíz kedvenc horrorfilmje. Kiderült, hogy a közönség értékeli az önálló koncepciót és új szemléletet, ha a horrorfilm drámai, pszichológiai vagy társadalmi elemeket is hordoz, nem csak ijesztget. A magyar nézők nyitottak a sci-fi és horror keresztezésére is, és inkább a feszültséget és az atmoszférát keresik, nem a vért.

Munkatársunktól
2025. 11. 02. 6:15
Jelenet A láthatatlan ember című horrorfilmből Forrás: Magyar Filmadatbázis
A Magyar Filmadatbázis által felállított top 10-es lista a filmekre leadott szavazatszámok és értékelések súlyozásából állt össze. A minimális szavazatszám 400, a minimális értékelés pedig 65 százalék volt.

horrorfilm
A Sikoly 5. című horrorfilm dobogós helyen végzett. Fotó: Magyar Filmadatbázis

1. A láthatatlan ember

Több ezer szavazat alapján A láthatatlan ember (2020) 74,9 ponttal került az élre. A történet szerint Cecilia Kass (Elizabeth Moss) egy erőszakos kapcsolat csapdájában vergődik, de egyszer csak úgy dönt, hogy megszökik. Ám amikor exe öngyilkosságot követ el, és hatalmas vagyonának egy jelentős részét feleségére hagyja, Cecilia arra gyanakszik, hogy élettársa halála csak színjáték volt.

2. Hang nélkül 2.

A második helyen Emily Blunt és Cillian Murphy főszereplésével a Hang nélkül 2. (2021) áll 74,3 ponttal. Az otthonukban történt halálos eseményeket követően az Abbott családnak a külvilág borzalmaival kell szembesülnie, miközben tovább küzdenek a túlélésért – a legnagyobb csendben. Miután arra kényszerülnek, hogy nekivágjanak az ismeretlennek, gyorsan ráeszmélnek, hogy nem csak a hangra vadászó szörnyek jelentenek fenyegetést a homokösvényen túl.

3. Sikoly 5.

Dobogós lett a Sikoly 5. (2022) 74,2-es eredménnyel. A film huszonöt évvel azután folytatódik, hogy Woodsboro csendes kisvárosát brutális gyilkosságsorozat rázta meg, egy új gyilkos ölti magára a maszkot, hogy egy csapat tinédzsert kiszemelve felszínre hozza a település véráztatta múltjának titkait.

4. A menü

A negyedik legkedveltebb horrorfilm A menü (2022) című horrorvígjáték 71,5 ponttal, Anya Taylor-Joy és Ralph Fiennes főszereplésével, melyben Margot és Tyler egy kis szigetre érkeznek, hogy egy exkluzív étteremben vacsorázzanak. A séf fényűző menüt állított össze, ami tartogat néhány váratlan meglepetést.

5. Fekete telefon

Ötödik lett 69,9-es eredménnyel a Fekete telefon (2021), melyben Finney-t, a 13 éves fiút egy szadista gyilkos elrabolja és egy hangszigetelt pincében tartja. Ám van ott egy telefon, ami ki van húzva, mégis csörög.

6. Démonok között 3.

A hatodik a Démonok között 3. (2021) 69,3 ponttal. Ed és Lorraine Warren, a démonűző házaspár egy új, halálos ügyben küzd a természetfeletti erőkkel, miközben megpróbálják kideríteni, hogy a gyilkosságot valóban egy démon hatása alatt álló, ártatlan ember követte-e el.

7. Végső állomás: Vérvonalak

A hetedik legkedveltebb film a listán 69,2 ponttal a Végső állomás: Vérvonalak (2025). Stefanie-t egy makacsul visszatérő rémálom gyötri. Így hát hazamegy az egyetemi kollégiumból, hogy megkeresse az egyetlen embert, aki megtörheti a gyilkos spirált és megmentheti a családját a szörnyű végtől.

8. Alien: Romulus 

Nyolcadik lett az Alien: Romulus (2024) című horror-sci-fi 69 ponttal. Ridley Scott producer és Fede Alvarez rendező hátborzongató moziélményt kínál a népszerű Alien-sorozat legújabb fejezetével, melyben fiatal űrkolonizálók egy csoportja az univerzum legfélelmetesebb életformájával találja szemben magát.

9. Mosolyogj!

A kilencedik helyen a Mosolyogj! (2022) végzett 68,5 ponttal. Miután Dr. Rose Cotter (Sosie Bacon) tanúja lesz az egyik páciensével kapcsolatos bizarr, traumatikus incidensnek, olyan rémisztő jelenségeket tapasztal, melyeket nem tud megmagyarázni.

10. Gyilkos halloween 

Végül a Gyilkos halloween (2021) zárja a top 10-es listát 68,4 ponttal. A történetben Laurie Strode és családja, valamint Haddonfield városának túlélői összefognak, hogy végleg leszámoljanak a lángok közül visszatérő Michael Myersszel.

 

Kondor Katalin
idezojelekEurópai Unió

Búcsú az igazi Európától

Kondor Katalin avatarja

Nagyon sok tudós ember és gondolkodó közölte már, hogy erősödik az a folyamat, melynek keretében Európa felszámolja önmagát.

