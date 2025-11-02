Íme, a magyar nézők tíz kedvenc horrorfilmje az elmúlt évekből

A Magyar Filmadatbázis által felállított top 10-es lista a filmekre leadott szavazatszámok és értékelések súlyozásából állt össze. A minimális szavazatszám 400, a minimális értékelés pedig 65 százalék volt.

1. A láthatatlan ember

Több ezer szavazat alapján A láthatatlan ember (2020) 74,9 ponttal került az élre. A történet szerint Cecilia Kass (Elizabeth Moss) egy erőszakos kapcsolat csapdájában vergődik, de egyszer csak úgy dönt, hogy megszökik. Ám amikor exe öngyilkosságot követ el, és hatalmas vagyonának egy jelentős részét feleségére hagyja, Cecilia arra gyanakszik, hogy élettársa halála csak színjáték volt.

2. Hang nélkül 2.

A második helyen Emily Blunt és Cillian Murphy főszereplésével a Hang nélkül 2. (2021) áll 74,3 ponttal. Az otthonukban történt halálos eseményeket követően az Abbott családnak a külvilág borzalmaival kell szembesülnie, miközben tovább küzdenek a túlélésért – a legnagyobb csendben. Miután arra kényszerülnek, hogy nekivágjanak az ismeretlennek, gyorsan ráeszmélnek, hogy nem csak a hangra vadászó szörnyek jelentenek fenyegetést a homokösvényen túl.

3. Sikoly 5.

Dobogós lett a Sikoly 5. (2022) 74,2-es eredménnyel. A film huszonöt évvel azután folytatódik, hogy Woodsboro csendes kisvárosát brutális gyilkosságsorozat rázta meg, egy új gyilkos ölti magára a maszkot, hogy egy csapat tinédzsert kiszemelve felszínre hozza a település véráztatta múltjának titkait.

4. A menü

A negyedik legkedveltebb horrorfilm A menü (2022) című horrorvígjáték 71,5 ponttal, Anya Taylor-Joy és Ralph Fiennes főszereplésével, melyben Margot és Tyler egy kis szigetre érkeznek, hogy egy exkluzív étteremben vacsorázzanak. A séf fényűző menüt állított össze, ami tartogat néhány váratlan meglepetést.

5. Fekete telefon

Ötödik lett 69,9-es eredménnyel a Fekete telefon (2021), melyben Finney-t, a 13 éves fiút egy szadista gyilkos elrabolja és egy hangszigetelt pincében tartja. Ám van ott egy telefon, ami ki van húzva, mégis csörög.

6. Démonok között 3.

A hatodik a Démonok között 3. (2021) 69,3 ponttal. Ed és Lorraine Warren, a démonűző házaspár egy új, halálos ügyben küzd a természetfeletti erőkkel, miközben megpróbálják kideríteni, hogy a gyilkosságot valóban egy démon hatása alatt álló, ártatlan ember követte-e el.