Tosca a sziklafalak között – Barokk fény és árnyék a Szentmargitbányai Kőfejtőben

Puccini operája, a Tosca tizenegy év után kerül ismét a a Szentmargitbányai Kőfejtő színpadára, új rendezésben. Premierje jövő év július 15-én lesz, az előadást augusztus 22-ig összesen 22 alkalommal játsszák majd. A produkcióban két magyar szólista, Pataki Adorján tenor és Nagy Zoltán basszus lépnek majd fel a több éve sikeres, magyar zenészekből álló Piedra Fesztiválzenekar mellett. Egyes előadásokra Sopronból buszt indítanak.

Giuseppe Palella jelmeztervező és Thaddeus Strassberger rendező, a Tosca alkotópárosa. Fotó: Andreas Tischler

A Tosca új megközelítése

Rico Gulda, az Esterházy Alapítványok főintendánsa és Daniel Serafin, az Opera a Kőfejtőben intendánsa elmondta, hogy 2026 egy jeles jubileum is, hiszen harminc éve lesz annak, hogy nyaranként operákat visznek színre a Szentmargitbányai Kőfejtőben.

A Toscával a zenetörténet egyik legizgalmasabb operáját mutatjuk be a Kőfejtő monumentális színpadán, egy olyan helyszínen, amelyet mintha csak Puccini drámai hangzásvilágára és mély érzelmeire teremtettek volna

– mondta Daniel Serafin. Rico Gulda a produkció kultúrturizmusra gyakorolt jelentős hatását emelte ki. A színpadképben megjelenik a Sant’ Andrea della Valle bazilika, a Farnese-palota és az Angyalvár is.

A színpadra soha nem egyszerű háttérképként tekintek, az aktív elmesélő szerepébe bújik nálam. Színpadi effektusok helyett a díszlet, a fény és a jelmezek összjátékára támaszkodom, a nagy teret pedig arra használom, hogy minél közelebb vigyem a hallgatóságomhoz a kor történelmi feszültségeit, a Vatikán hatalmi átrendeződését és a forradalmi szelek felerősödését

– emelte ki a rendező. Mint mondta, a produkció vizuálisan a barokk Róma esztétikájához, így Caravaggio chiaroscurós (a fény és árnyék használata) technikájához, a XVII. század legünnepeltebb festőnője, Artemisia Gentileschi pszichológiai mélységeihez, a bolognai iskolát képviselő festő Domenichino letisztult kompozícióihoz és a szobrász Bernini teatralitásához igazodik. Lemondanak a látványos videótechnikáról, és kevesebb akció lesz, ugyanakkor a közönség mindenképp számíthat meglepetésekre. Fontosnak tartja, hogy a kórust visszahozza a színpadra. Borromini és Guarini építészete inspirálja a tereket, fókuszálva azok mélységére, a perspektívára és az árnyék hatására. A világosság és sötétség, a fény és árnyék, a spiritualitás és valóság váltakozása tükröződik Palella jelmezterveiben is. A drámai feszültség és a zenei mélységek iránti finom érzékkel szólaltatja meg majd a remekművet a Puccini operák specialistájaként ismert karmester, Valerio Galli a kőfejtő különleges akusztikájában.

Nemzetközi tapasztalattal rendelkező kiváló előadók lépnek majd színpadra. A kőfejtő közönsége számára már ismert szopránok szólaltatják meg Floria Tosca szerepét.

A hármas szereposztásban a libanoni–kanadai énekesnő, Joyce El-Khoury, az ír származású Celine Byrne, valamint a Serafin által a tavalyi Aida produkció egyik felfedezettje, az akkor még csak a főpapnő szerepét alakító Melissa Purnell lépnek színre. Cavaradossi szerepén szintén három tenor, a norvég Bror Magnus Tødenes, a kínai Yongzhao Yu, valamint Pataki Adorján osztozik majd. Scarpia rendőrfőnököt a mongol bariton Ariunbaatar Ganbaatar, a koreai származású Hansung Yoo és a szicíliai Marco Caria alakítják. Az ukrán származású Volodymyr Morozov és a magyar Nagy Zoltán basszus Angelotti és a börtönőr szerepében lépnek színre. Szintén két szerepben láthatja a nagyközönség az orosz Ivan Zinovievet és Ilia Kazakovot, akik a sekrestyés és Sciarrone rendőrfőnök szerepébe bújnak.