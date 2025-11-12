A digitalizáció kihívásairól szól a Toy Story 5

A Disney bemutatta a Toy Story 5 első előzetesét, amelynek premierje 2026. június 19-én lesz a mozikban. A történet középpontjában az áll, hogyan birkóznak meg a játékok a mai gyerekek elektronikus eszközök iránti rajongásával, amikor nyolcéves gazdájuk, Bonnie új táblagépet kap.

A Toy Story 5 jövő nyáron érkezik a mozikba. Forrás: IGN Hungary

Az első képsorokban a jól ismert figurák egy új játéktól rémülnek meg, egy beszélő táblagéptől, amelynek hangját Greta Lee kölcsönzi. A filmet Andrew Stanton rendezi, aki az első Toy Story óta részt vesz a sorozatban, ezúttal saját forgatókönyvéből dolgozik. Társrendezőként Kenna Harris működik közre, a producer Lindsey Collins.

A Toy Story sorozat 1995-ben indult a Pixar első nagyjátékfilmjeként, Tom Hanks (Woody) és Tim Allen (Buzz Lightyear) főszereplésével. Az ötödik rész új hangokat is hoz: Conan O’Brien egy új karaktert alakít, míg Ernie Hudson veszi át Combat Carl szerepét a 2023-ban elhunyt Carl Weatherstől.

A Toy Story 4 2019-ben került a mozikba, világszerte több mint egymilliárd dolláros bevételt hozott, és elnyerte a legjobb animációs filmnek járó Oscar-díjat. A folytatásban visszatér többek között Joan Cusack (Jessie) és Tony Hale (Forky) is.

Vicces és megható utazás volt elképzelni, hogyan reagálnának szeretett játékaink a mai technológiai világra, és öröm, hogy most először megoszthatjuk ezt a közönséggel

– nyilatkozták közösen Stanton és Harris.

A Disney vezérigazgatója, Bob Iger 2023 februárjában jelentette be a Toy Story 5-öt.

A Pixar legutóbbi bemutatója, az Elio pozitív kritikákat kapott, de pénzügyileg nem aratott sikert. A stúdió viszont folytatásokkal újra csúcsra ért: a Megőrülök érted 2 (Inside Out 2) hatalmas kasszasiker lett, és 2024 legnagyobb bevételű filmje volt.

Tim Allen egy 2024-es interjúban elárulta, hogy ha nem lett volna zseniális a forgatókönyv, nem csinálták volna meg, és nem hívták volna meg őt és Tom Hankset.