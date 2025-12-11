Krasznahorkai László nevét viseli ezentúl a gyulai gimnázium bibliotékája

„Hiszem, hogy a könyvtár erre a névre várt” – fogalmazott az eseményen Görgényi Ernő polgármester, felidézve, hogy bár az intézmény már 75 éve büszkén viseli Erkel Ferenc nevét, a könyvtárnak eddig nem volt névadója.

Krasznahorkai László december 10-én vette át a Nobel-díjat. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Új könyvek és tervek a Krasznahorkai-könyvtárban

Egy gimnáziumi bibliotékát arról kell elnevezni, aki innen indulva lett világhírű. Nobel-díjas világhírű író. Ezt ki kellett várni

– mondta a polgármester, hozzátéve: Krasznahorkai László valódi géniusz, és bízik benne, hogy a könyvtár új neve inspiráló hatással lesz a diákokra.

Krasznahorkai László 1968 és 1972 között tanult az Erkel Ferenc Gimnáziumban, ahol kiváló eredményekkel végzett. A Nobel-díjat alig egy nappal korábban, szerdán vette át Stockholmban – ezzel Gyula neve is világszerte még ismertebbé vált.

Erről beszélt Kiss László író, az iskola tanára is. Mint kiemelte, a díjnak köszönhetően a város – és maga az alma mater – olyan figyelmet kapott, amely korábban elképzelhetetlen volt.

A Gyulai Tankerületi Központ igazgatója, Teleki-Szávai Krisztina több példányt is adományozott a könyvtárnak Krasznahorkai friss műveiből, A magyar nemzet biztonsága című regényből, valamint a stockholmi beszéd szövegét tartalmazó kötetből.

A könyvtár – amely mintegy 25 ezer kötetet őriz – fontos közösségi tér a 400 diák számára. A könyvtáros, Schriffert-Tóth Eszter elárulta, hogy a tervek szerint külön „Krasznahorkai-sarkot” alakítanak ki, és már most sokan keresik az író műveit. A Nobel-díj bejelentése után a könyvtár ajtajára kikerült egy idézet is az Aprómunka egy palotáért című műből:

Kivételes légkör van egy adott térben, és ezt okozhatja egy könyv…

A Nobel-hét csak a kezdet

A december 12-én záruló Nobel-hét után is folytatódnak a programok Gyulán.

A Gyulai Várszínház január 22-én, a magyar kultúra napján tudományos konferenciát és felolvasóestet szervez mások mellett Kiss László, Fodor György, Erdész Ádám, Elek Tibor és Smid Róbert részvételével. A teátrum 2026-os nyári évada pedig a tervek szerint az író Sátántangó című művének bemutatójával zárul augusztus 18-án.

A koprodukciót a Kulcsár Noémi Tellabor kortárs táncszínházi társulattal hozzák létre.