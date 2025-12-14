Felavatták a Nemzeti Színház új díszfüggönyét

A mű a hagyomány és az innováció párbeszédéből született – mondta. Kiemelte: a gépi hímzés technológiai precizitása és a kézi öltések emberi melegsége együtt teremtették meg azt a harmóniát, amely a magyar kultúra egyik legfontosabb jellemzője: az újra való nyitottság, de az érték iránti elkötelezettség és hűség.
A műben már a mesterséges intelligencia is helyet kapott, de nem az ember helyett, hanem az ember szolgálatában – hangsúlyozta.
Mint mondta, a díszfüggöny nem elválaszt, hanem összeköt, nem eltakar, hanem feltár, nem zár, hanem megnyit.
Nem vasfüggöny, hanem nemzeti függöny, amely mögött a magyar kultúra ezer szála, az alkotó ember tisztasága és a közössége rejlik, mert a magyar kultúra határokon átível
– mondta. Hangsúlyozta: ezért újultak meg az elmúlt évek során 650 milliárd forintból a kulturális intézmények és elköteleződtek az iránt, hogy a következő évek csaknem 800 milliárdos kulturális fejlesztéseiben minden évben egy-egy színház megújulhasson.
Mint elhangzott, az új előfüggönyt, amelyet Vidnyánszky Attila vezérigazgató felkérésére Kustán Melinda textiltervező iparművész tervezett 2019-ben, a teátrum különleges, ünnepi alkalmak díszéül szánja, olyan eseményekére, amikor a hagyomány és a színházi ünnep közösségi ereje találkozik.
Vidnyánszky Attila a csaknem hét év munkájával készült függönyről szólva kiemelte:
lélekből született, nem hivalkodó, de ha jól megnézi az ember, akkor pompázik, csendes, alázatos és iszonyú mélységek vannak benne.
Arról szólva, hogy milyen legyen a nemzeti színház, a teátrumot egykor igazgató Németh Antal gondolatait idézve kiemelte:
nyelvében magyar, lelkében nemzeti és minden tekintetben ízig-vérig színház.
A magyar nemzeti színház feladata emellett az, hogy megpróbáljon hidakat építeni – mondta, kiemelve: számos tájelőadás, vendégjáték, közös produkció, program valósul meg a határon túli színházakkal, továbbá a trianoni döntés nyomán elszakított területek színházait bemutató emlékművet állítottak a teátrum előtt.
