Felavatták a Nemzeti Színház új díszfüggönyét

Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter köszöntőjében kiemelte: vannak pillanatok, amikor a múlt, a jelen és a jövő egyetlen mozdulatban, gesztusban találkozik.

A Nemzeti Színház új díszfüggönye egy százhatvanhét négyzetméteres alkotás, amely száznégy kézi hímző munkájának eredménye (Fotó: Kocsis Zoltán / MTI Fotószerkesztőség)

Amikor felgördül ez a díszfüggöny, ilyen pillanatnak vagyunk tanúi. Nem pusztán egy színházi kelléket avatunk, a Nemzeti Színház új függönye, a magyar nemzet szövetbe hímzett története, a közös emlékezet és a közös jövő

– fogalmazott.

„Ez a mű egyben a nemzeti összetartozás szimbóluma is” – mondta, hangsúlyozva: a tizenkét életfa, amely a függönyön látható nem csak díszítőelem, hanem a magyar kultúra és a hit erejének jelképe.

Törzsei az ezeréves múltból sarjadnak, lombjuk pedig a Kárpát-medence minden tájának mintájából bontakozik ki

– fogalmazott, hozzátéve: száznégy hímző keze munkája összeszőtte a teljes magyarságot a Felvidéktől a Székelyföldig, a Dunántúltól a Délvidékig.