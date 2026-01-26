Bereményi Géza szövegei életre kelnek Járai Márk új albumán

Az Összevissza tánc a világ című album dalainak a születése a legendás Cseh–Bereményi-páros munkamódszerét idézi: Járai és Bereményi gyakran a konyhaasztalnál írták a szövegeket, de előfordult, hogy a Balatonnál készültek el a számok.

Járai Márk Bereményi Gézával közösen írt dalokat. Forrás: Berg Records

Bereményi Géza újabb Budapest-dalt is írt

Lehet tanulni a szövegírást, de úgy, ahogy Géza műveli, nem. Zsigerből kell, hogy jöjjön

– mesélte Járai Márk.

A történethez hozzátartozik egy különleges anekdota: Járai egy Cseh Tamás-estre készült, amikor Bereményi Géza váratlanul a koncertre érkezett, meglepetésvendégként. – Betojtam, de Géza végig értőn figyelt, a végén arcon csókolt, hátba veregetett, és mondta, másnap menjek fel hozzá – idézte fel Járai. Innen indult a közös dalszövegírás, amely végül húsz dalt eredményezett, ám a most megjelent hanganyagra tíz került fel.

– Született egy Budapest-dal is, ami azért fontos nekem, mert Géza eddig négy dal írt ezzel a címmel, abból hármat Cseh Tamásnak. A negyediket én kaptam – fogalmazott Járai, aki elmondta, hogy az összes dal Gézáról szól.

Bereményi Géza megjegyezte:

Amikor Járai Márknak dalokat írtam, egyáltalán nem gondoltam Cseh Tamásra. Eszembe sem jutott összehasonlítani őket. A szövegeket Márk dallamai inspirálták. Egy másik ember, egy másik korszakban. Szóval, ez nem egy Cseh Tamás-emléklemez. És miért Összevissza tánc a világ lett a lemez címe? Elég elolvasni a mostani híreket, a jelenlegi évtizedet így lehet jellemezni.

A lemez producere Felcser Máté. A hamarosan megjelenő vinil érdekessége, hogy néhány dalszöveg eredeti kéziratának másolatát is tartalmazza.

Az Összevissza tánc a világ ide kattintva meghallgatható.