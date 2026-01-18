Már csak néhány hét, és kezdődik a busójárás

A busójárás volt az első olyan hazai hagyomány, amit az emberiség szellemi kulturális örökségének reprezentatív listájára felvett az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete, az UNESCO 2009-ben.

Idén is lesz busójárás Mohácson (Forrás: Bama.hu)

A Mohácson február 12-től kezdődő fesztivál hat napjára természetesen ezúttal is rengeteg látogatót várnak. Szombaton és vasárnap érdeklődők tízezreinek fogadására készülnek a Duna-parti városban.

A télűző, tavaszköszöntő népszokás tradicionális elemei évszázadok óta változatlanok: borzas busóbundát, vászongatyát öltő felnőttek faragott álarcban, jellegzetes kellékekkel – tarisznyákkal, buzogányokkal, öles kereplőkkel és kolompokkal – felszerelkezve búcsúztatják a zord évszakot és várják a tavaszt.

A látogatókat idén is folklórműsorokkal, néptánccsoportok fellépésével, táncházakkal, busócsoportok bemutatóival, családi és gyermekprogramokkal várják a mohácsiak.

Míg néhány éve harminc-negyven ezren voltak kíváncsiak a mohácsi busójárásra, becslések szerint a látogatók összlétszáma legutóbb is meghaladta a százezret. Azonban nemcsak a látogatók, hanem a helyiek körében is népszerű az esemény. Ennek ékes bizonyítéka, hogy a maszkások száma is megduplázódott a bő egy évtized során. Mohácson gyakorlatilag minden családból beöltözik legalább egyvalaki, a busójárás hagyományának oktatása pedig a helyi tanterv része.

A 2026-os mohácsi busójárás részletes programját megtalálják a Bama.hu-n.