Rendkívüli

Ukrán nyelvű bombafenyegetést kaptak magyar iskolák, trotillal robbantottak volna – cikkünk frissül

velencei karneválVelencefesztivál

Egymillió látogatót várnak a szombaton kezdődő velencei karneválra

Az olimpiai játékoknak szentelik a szombaton kezdődő velencei karnevált, amelyre több mint két hét alatt egymillió látogatót várnak. A város központi részében rendkívüli biztonsági intézkedéseket vezetnek be, a belépés ingyenes.

Munkatársunktól
Forrás: MTI2026. 01. 30. 13:15
A karnevál az Olympus - A játék eredete címet kapta, amely a Milánóban és Cortinában február 6-án kezdődő téli olimpiai játékokhoz kötődik. Forrás: Facebook/Venice Carnival
A karnevál az Olympus - A játék eredete címet kapta, amely a Milánóban és Cortinában február 6-án kezdődő téli olimpiai játékokhoz kötődik. Fotó: Facebook/Venice Carnival
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szokás szerint a karneváli programsorozat a Szent Márk téren szabadtéri bállal kezdődik szombat délután, amelyen nem csak jelmezesek vehetnek részt. Az idei bálokat A Bridgerton család című amerikai sorozat témái ihletik. A karnevál első napján kiválasztják a városnegyedeket képviselő hölgyeket is, a tizenkét úgynevezett Máriát, akik végigkísérik az ünnepi eseményeket.

Velence, 2023. február 5. A velencei karnevál alattuk elhaladó vízi parádéját nézik emberek 2023. február 5-én. Forrás: MTI/AP/Antonio Calanni Fotó: Antonio Calanni

Velencei karnevál 2026

Vasárnap délelőtt tartják a Canal Grande csatornán felvonuló vízi parádét: a jelmezesekkel, akrobatákkal, színészekkel teli hajók élén nagy méretű, gipszből formázott patkány halad majd, amely a farsangi időszakban Velencét jelképezi. A Rialto hídhoz érve a patkány szétpukkan, színes szalagokat és léggömböket bocsátva ki magából.

A január 31-től február 17-ig tartó karnevál az Olympus - A játék eredete címet kapta, amely a Milánóban és Cortinában február 6-án kezdődő téli olimpiai játékokhoz kötődik. A karneváli programot bemutató sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a velencei farsangi mulatságoknak kezdettől szerves részét képezte a sport, a versengés mutatványosok és akrobaták, lovagok és szolgák között.

Tavaly a több mint két hetes karnevál napjaiban egymillió látogató érkezett Velencébe, és most is ekkora tömeggel számolnak. A városba való belépés április 3-ig teljesen ingyenes.

A Santa Lucia vasútállomástól kezdve a karneválra érkezőket kijelölt útvonalakon terelik a Szent Márk tér irányába. Növelték a velencei utcákon szolgálatot teljesítő rendőrök és biztonságiak számát. Szükség esetén a város bizonyos pontjain fémdetektoros ellenőrzést tarthatnak, a szúró- és vágóeszközöket elkobozzák. A belvárosban vörös zónákat jelölnek ki, amelyek kiemelt biztonsági térségeknek számítanak.

Külön figyelmet fordítanak a tömegben megbújó zsebtolvajok kiszűrésére - hangoztatta Luigi Brugnaro polgármester. Darco Pellos prefektus hozzátette, hogy nemcsak a tereket és utcákat felügyelik, hanem a bálokat vendégül látó palotákat, a színházakat, koncerttermeket és minden más szórakozóhelyet is.

A karnevál részletes programja megtalálható Velence város honlapján. A karneválon való részvételhez nincsen szükség jelmezre, egyszerű álarcot a helyszínen is be lehet szerezni.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekmagyar péter

Nagy Attila Tibor lerántotta a leplet Magyar Péterék hazugságáról

Csépányi Balázs avatarja

A politikai elemző megint kihúzta a gyufát.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu