Világjáró gyerekdalok a Magyar Zene Házában

Az Eszterhéj Műhely alapítói elmondták, hogy az albumon az európai népek zenéjéből inspirálódva, az adott népre jellemző autentikus hangzásban szólalnak meg a dalösszeállítások, rengeteg nyelvi és zenei játékkal fűszerezve, gyermekközpontúan. A vokális többszólamúság a lemez védjegye, amely játékos módon vezeti rá a hallgatókat a többszólamú éneklés szépségeire. A szerb, román, jiddis, görög, roma dalok magyarul és eredeti nyelven is megszólalnak.

Az Eszterhéj Műhely új lemezének borítója Fotó: Eszterhéj Műhely

Az Eszterhéj Műhely világzenei gyereklemeze

– A tavaly novemberben megjelent világzenei gyereklemez az első albumunk, ami egyedülálló kezdeményezés a magyar gyermekzene-piacon – mondta el Karát Eszter énekes, pedagógus, a projekt megálmodója. – Kelet-Közép-Európa zenei világán kalauzolja keresztül a családokat az új lemez, melyen népi játékok, mondókák, ritmusjátékok és egy csalimese is helyet kapott – tette hozzá Fekete Krisztián, az Eszterhéj Műhely másik alapító tagja. A lemezen szereplő dalok összeállításakor az volt a céljuk, hogy ne csupán a gyerekek, hanem az egész család örömét lelje a zenéjükben. – Az elmúlt öt évben több határon túli magyar közösségben is éltünk Krisztiánnal: Kárpátalján, Felvidéken és a prágai magyar diaszpórában is tevékenykedtünk Petőfi, majd Kőrösi ösztöndíjasokként– mondta Karát Eszter. Elmesélték, hogy a külföldön szerzett tapasztalataik a zenéjükben is megmutatkoznak, például a szomszédos szláv népek zenéjével is ekkor kerültek közelebbi kapcsolatba. A magyar népzene és táncházmozgalom világából érkezve nagyon izgalmas volt számukra felfedezni konkrét dallampárhuzamokat a cseh és a magyar folklórban. Legfőbb inspirációjuk azonban a Kárpát-medence népeinek zenéje, amely az elmúlt évszázadokban organikusan élt együtt és hatott egymásra. Felfedezték például az archaikus klezmer muzsikát az erdélyi népzenében, vagy a többszólamú éneklést a magyar és a szlovák asszonyok énekében és ellesték a szájbőgőzés tudományát cigányzenészektől. Ezek a tapasztalatok mind-mind érlelték bennük azt a zenei világot, amelyet a dalaikban közvetítenek. Mint mondták, rajonganak a kelet-közép-európai régió népeinek zenéjéért, a magyar népzene mellett ez jelenti számukra az otthonos, ismerős zenei közeget. Ugyancsak ebben a térségben népszerű hangszer a cimbalom, amely a kultúrák közötti kapcsolatot szimbolizálja. Nagy segítségükre volt Balogh Kálmán cimbalomművész, aki a lemez zenei rendezője. A lemezen közreműködnek: Varga Veronika – ének, tamburabőgő, Horváth Bálint – tambura, Salamon Soma – furulya, kaval és a Cheeky világzenei kamarakórus.