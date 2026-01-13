tanulmánykötetmesegyerekirodalomkönyvrecenziólíra

Túl a mesén: hogyan olvassa a gyerekirodalmat a felnőtt, és mit ért belőle a gyermek?

Lapis József új kötete, a Túl a fedélen nem csupán gyerekirodalmi tanulmányokat, kritikákat gyűjt egybe, hanem egy gondolkodásmódot is körvonalaz, amely újraértelmezi a gyermeket mint olvasót, befogadót és kulturális szereplőt. A Prae Kiadónál megjelent könyvben a szerző az elmúlt mintegy két évtized munkáját összegzi úgy, hogy azok nemcsak szakmai számvetést, hanem iránytűt is kínálnak a gyerekirodalom kritikai vizsgálatához.

Petrovics Gabriella
2026. 01. 13. 16:00
Vuk rajzfilm
Jelenet az 1981-es Vuk című rajzfilmből Forrás: Pannonia Entertainment
A kritikus, irodalomtörténész írásaiból kirajzolódik az a törekvés, hogy a gyerekirodalmat ne „alacsonyabb rendű” irodalomként, hanem saját poétikával, hagyománnyal és befogadási logikával rendelkező kulturális szövegvilágként értelmezzük. A Túl a fedélen egyik érdeme, hogy elmozdul a gyerekkönyvek nevelési, piaci megközelítésétől, és a kritikai olvasás horizontjába emeli azokat.

gyerek
A gyerekirodalomról szóló tanulmánykötet borítója. Fotó: Prae Kiadó

Új horizont a gyerekirodalom olvasásában

Már a cím – Túl a fedélen – is ezt a mozdulatot jelzi: Lapis túllép a megszokott kategóriákon. A gyerekkönyv mint esztétikai és kulturális tárgy a kötetben komplex értelmezési térként jelenik meg, amelyben a gyermeki nézőpont épp olyan fontos, mint a felnőtt olvasó reflexiója.

A kötet súlypontja a gyereklíra vizsgálata.

A szóművészet formái közül, megkockáztathatjuk, a vers az, amely legnagyobb eséllyel biztosítja az átjárást – és egyben a kapcsolatot – a gyermeki és a felnőtti befogadás között

– írja a szerző, aki a kortárs magyar költészet egyes darabjait – például Varró Dániel, Lackfi János, Kovács András Ferenc és Finy Petra verseit – nemcsak stiláris, hanem antropológiai és befogadáselméleti szempontból is elemzi. 

A gyereklíra nála nem a „könnyed műfaj”, hanem a nyelv határainak kísérletező terepe, ahol a játék, a humor és a metaforikus gondolkodás új formákat ölt.

Különösen izgalmasak azok az írások, amelyek a gyermeki és a felnőtt nézőpont összjátékát vizsgálják. Lapis azt is kifejti, hogyan változik egy gyerekeknek szánt mű értelmezése a társadalmi és kulturális kontextus függvényében. A

 Vuk, a kis róka felnövésének története jól érzékelteti ezt: Fekete István regénye és az 1981-es Dargay Attila-féle rajzfilm eltérően viszonyul a természethez, az emberhez és az állatok világához. 

A Fekete István-művek egyik alapfeszültsége – a természeti rend és az egyéni sors konfliktusa – különösen élesen rajzolódik ki ebben az összevetésben.

Bár a tanulmányok mélyen elméleti alapokon nyugszanak, Lapis írásmódja végig világos és befogadható marad. A Túl a fedélen másik érdeme az, hogy hidat képez a tudományos és az irodalomszerető olvasóközönség között. A kötet megmutatja, hogy a gyerekirodalomról való gondolkodás akkor válik igazán termékennyé, ha képes a különböző olvasói pozíciókat – a gyermeki, a szülői, a pedagógusi és a kritikai – egymás mellett láttatni.

A Túl a fedélen hiánypótló munka a hazai irodalomtudományban.

Miközben a gyerekirodalom az elmúlt évtizedben egyre inkább a figyelem középpontjába került, kevés olyan elméleti igényű, mégis reflektáltan olvasható gyűjtemény született, amely szakemberekhez és érdeklődő olvasókhoz egyaránt szól. Éppen ezért e kötet nemcsak a gyerekirodalom kutatóinak lehet alapmű, hanem azoknak is, akik hisznek abban, hogy az irodalom a világra való rácsodálkozás egyik legfontosabb terepe.

 

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

